"트와이스 아낀다"…지효, JYP 재계약 입장정리 끝났나? 의미심장 심경글[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 트와이스 지효가 의미심장한 심경글을 남겼다.

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지효는 28일 팬소통 플랫폼 버블에 장문의 글을 적었다. "일상대화 나눌 수 있겠지만 아무렇지 않게 막 대화 나누는 게 아직은 마음이 많이 무거워서 잘 안된다. 소통하기 전까지 너무 고민되고 조심스러웠는데 원스(트와이스 공식 팬클럽)가 너무 기다리지 않게 잘 해결하고 정리해서 빠르게 소식 전하겠다"고 밝혔다.

그는 "내 인생의 주체로서 야무지고 현명하게 잘 고민해서 선택할 테니 늘 그랬던 것처럼 많이 응원해주고 믿어주면 좋겠다. 나는 진심으로 트와이스란 팀을 애정하고 아끼니까 그 마음 하나만으로 원스들이 잘 이해할 거라 믿고 있다"고 전했다.

트와이스는 현재 소속사 JYP엔터테인먼트와 재계약을 논의 중이다. 다만 이번 재계약을 놓고 정연 쯔위 채영 지효의 이적설이 퍼지기도 했다. 이와 관련 JYP엔터테인먼트는 "확정되는 대로 안내 예정"이라고 밝혔다. 이런 상황에서 지효가 직접 입을 열면서 거취 문제를 어떻게 정리할 것인지 또 한번 팬들의 관심이 집중됐다.

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트와이스는 최근 월드투어 '디스 이즈 포'를 종료했다. 트와이스는 약 1년간 전세계 19개국에서 81회에 걸친 투어 대장정을 마무리했다. 이는 한국 여성 아티스트 사상 최다 기록이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com