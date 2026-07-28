'나솔' 19기 옥순, 병원 침대 누워 미소…결혼 앞두고 전한 감동 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 19기 옥순이 결혼을 앞두고 조혈모세포 기증에 참여하며 선한 영향력을 전했다.

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한국조혈모세포은행협회(KMDP)는 최근 공식 SNS를 통해 19기 옥순의 조혈모세포 기증 기념 사진과 인터뷰를 공개했다.

공개된 사진에는 병원에서 조혈모세포를 채취하는 옥순의 모습이 담겼다. 침대에 누운 채 미소를 짓고 있는 그는 "나는 SOLO 19기 옥순으로 출연해 상철과 인연을 맺으며 큰 사랑을 받은 박우연님. 올해 결혼을 앞둔 그가 바쁜 일상 속에서도 선한 영향력을 전했다"는 소개와 함께 등장했다.

그는 "저는 몇 시간 누워 채취하면 끝나는 일이지만 이식받는 분은 하루하루가 간절하실 거잖아요. 5년 전 등록할 때부터 연락이 오면 무조건 하겠다고 결심했어요"라고 기증을 결심한 이유를 밝혔다. 이어 기증 연락을 받았을 당시를 떠올리며 "평생 연락이 안 오길 바랐지만 막상 연락이 오니 최대한 빨리 도와야겠다고 생각했다"며 "건강한 혈액을 나누고 싶어 바로 식단 관리부터 시작했다"고 전했다.

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기증을 마친 뒤에는 "내가 등록하지 않았다면 그 환자분은 어떻게 됐을까 생각했다"며 "누군가에게 희망이 될 수 있다는 것 자체로 큰 행복이었다"고 소감을 밝혔다. 또 조혈모세포 기증을 망설이는 이들을 향해 "제가 할애한 몇 시간으로 누군가는 평생의 삶을 얻을 기회가 된다"며 "기증 전 두려움과 걱정이 있겠지만 기증 후의 뿌듯함과 행복감은 이루 말할 수 없다"고 참여를 독려했다.

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19기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 모태솔로 특집에 출연해 상철과 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 최근 결혼을 준비 중인 근황을 전하며 많은 축하를 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com