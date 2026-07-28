싸이가 즉석 캐스팅 여중생, 결국 해명 "저 연습생 아닙니다"

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 싸이가 '흠뻑쇼' 무대에서 즉석 캐스팅한 학생이 온라인에서 폭발적인 화제를 모으고 있는 가운데, 일각에서 제기된 '연습생설'에 대해 직접 선을 그었다.

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27일 오후 김라희는 자신의 계정에 영상을 게재하며 "저 연습생 아닙니다.."라는 문구를 덧붙였다. 아이돌을 꿈꾸며 데뷔를 준비하고 있는 것은 맞지만, 현재 특정 소속사와 계약한 연습생 신분은 아니라는 점을 직접 밝힌 것이다.

앞서 최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '싸이 흠뻑쇼 실시간 캐스팅'이라는 제목의 영상이 빠르게 확산됐다.

영상에는 지난 25일 강원 원주종합운동장에서 열린 '싸이흠뻑쇼 SUMMERSWAG 2026' 공연 도중 김라희가 전광판에 포착되는 모습이 담겼다. 그는 카메라를 향해 윙크와 브이(V) 포즈를 연이어 선보이는가 하면, 자연스럽게 춤을 추며 남다른 끼를 발산했다. 이에 객석에서는 뜨거운 환호가 쏟아졌다.

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김라희의 끼를 눈여겨본 싸이는 공연 도중 "저 친구는 피네이션 매니저가 가서 연락처를 받아라. 우리 곧 다시 만나게 될 거야"라며 즉석 캐스팅을 제안했다. 해당 장면은 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 퍼졌고, 관련 영상은 조회수 1200만 회를 돌파하며 폭발적인 관심을 받았다.

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이후 김라희는 댓글을 통해 "헙 안녕하세요!!! 예쁘게 봐주셔서 감사합니당"이라고 직접 인사를 남기며 화제의 주인공임을 인증했다.

온라인에서는 김라희의 정체를 향한 관심도 이어졌다. 김라희는 2012년생으로, 아이돌을 꿈꾸며 댄스 학원에 다니고 있는 것으로 알려졌다. 학원 측이 관련 기사 링크를 공유했고, 김라희 역시 이를 자신의 계정에 리그램하면서 관심은 더욱 커졌다.

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싸이의 한마디에서 시작된 '즉석 캐스팅'은 단숨에 온라인을 뜨겁게 달궜다. 비록 현재 연습생은 아니지만 무대 위에서 보여준 당찬 매력과 끼만으로도 강한 인상을 남긴 만큼, 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 관심이 쏠리고 있다.