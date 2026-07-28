버추얼 아이돌 지형 바뀐다…블락비 태일이 디렉팅한 '비그릿츠' 데뷔

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[스포츠조선 백지은 기자] 버추얼 아이돌의 지형이 바뀐다.

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엔터테크 기업 디네이블의 하이엔드 버추얼 아이돌 비그릿츠가 데뷔한다.

디네이블은 공식 사이트와 로고모션, 세계관 콘텐츠 등을 공개하며 버추얼 IP의 새로운 방향성을 제시했다.

우선 로고모션은 우주의 탄생을 상징하는 빅뱅을 시작으로 인류 문명의 주요 장면들이 빠르게 이어지고 그 여정의 끝에 비그릿츠의 심볼 로고가 등장, 수천년의 시간을 15초로 압축해 핵심 세계관인 '시공간을 모험하는 도깨비'를 표현했다.

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세계관 스토리 필름에는 멤버의 목소리가 처음으로 공개돼 관심을 모은다. 또 현실과 환상 사이의 세계 '아스라이'를 신비롭게 담아내면서 "누군가 꿈꾸면 새로운 모험이 시작되었으며 누군가 노래하면 하나의 전설이 되었다", "오늘 '달빛상회'의 문이 열린다. 그리고 이곳에서 그들의 이야기가 다시 시작된다"는 메시지로 비그릿츠의 출발을 알리며 앞으로의 스토리에 대한 궁금증을 갖게 한다. 2편에서는 달빛상회 속 오래된 물건에 깃들어 있던 도깨비, 비그릿츠가 깨어나는 순간을 묘사해 호기심과 기대감을 극대화시켰다.

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이들의 세계관은 팬과 연결되는 플랫폼으로 확장된다. 공식 웹사이트 달빛상회는 기존의 팬페이지를 넘어 비그릿츠 세계관을 체험하고, 현실과 아스라이를 연결하는 첫번째 관문이다. 이 공간에서 팬은 단순한 콘텐츠 소비자가 아니다. 세계관 속으로 직접 들어가 비그릿츠와 함께 이야기를 만들어 가는 존재다. 아티스트와 팬의 기존 경계의 틀을 깨는 기획이다.

앞으로도 비그릿츠는 라이브 방송은 물론 다양한 교감형 콘텐츠 등 팬덤과의 소통을 최우선으로 앞세운다.

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비그릿츠는 최정상 프로듀서 알티(R.Tee)가 음악을 총괄하고, 블락비 태일이 보컬 디렉팅에 참여한 팀이다. 여기에 글로벌 시장을 겨냥한 고도화 기술력, 대형 엔터사와 방송사 등 전방위 엘리트들이 오직 비그릿츠를 위한 드림팀을 완성, 현존 최고 수준으로 버추얼 아티스트의 새로운 기준을 제시할 예정이다.

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비그릿츠는 8월 중순 첫 라이브 방송을 론칭하며, '달빛상회'를 통해 앞으로 다양하고 신선한 콘텐츠를 순차적으로 선보인다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com