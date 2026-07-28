'46세 임신' 한다감, 아들맘 된다더니..'난이도 상' 子 독박육아에 멘붕(슈돌)

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[스포츠조선 김소희 기자] 임신 27주 차 한다감이 아들 맘 선배인 정이랑-황보라와 긴급 회동한다.

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오는 29일(수) 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 631회는 '웃음꽃이 활짝 피었습니다' 편으로, 연예계 최고령 산모이자 초산인 한다감이 정이랑, 황보라를 초대해 '아들 육아 꿀팁'을 전수받는다. 특히 정이랑의 일곱 살 아들 아론과 황보라의 두 살 아들 우인이 엄마와 함께 한다감의 집을 방문해 '아들 육아의 세계'를 직접 보여준다고.

잠시 자리를 비운 정이랑, 황보라를 대신해서 한다감이 혼자서 아론과 우인 돌보기에 도전한다. 그는 "한때 유치원 교사가 꿈이었다"라며 자신감을 드러냈지만 시작부터 '난이도 상'의 육아 상황을 마주하고는 순식간에 자신감이 증발한다. 엄마가 보이지 않자 우인이 울음을 터트린 것. 장난감을 총동원해 달래기에 나서지만 계속 엄마를 찾자 어찌할 바를 모르고 발을 동동 구른다.

이때 뜻밖의 육아 코치가 등장해 위기에 빠진 한다감을 구해준다. 바로 정이랑의 일곱 살 아들인 아론이 슬며시 다가와 "핸드폰으로 동요를 틀어주면 좋아해요"라고 코치하더니 선곡 고민에 빠진 한다감에게 "아기상어요"라고 속삭이며 천군만마 같은 육아 어시스트를 해 감탄을 유발했다는 후문.

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몸소 아들 육아를 체험하며 곧 다가올 찰떡이와의 만남을 준비하는 연예계 최고령 산모 한다감의 모습은 이번 주 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.