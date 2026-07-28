에이엔, '스타쉽 신인' 또 대박예감…日 국영방송→라디오까지 열광

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[스포츠조선 백지은 기자] 글로벌 보이그룹 에이엔에 대한 일본 열도의 관심이 뜨겁다.

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에이엔은 25일 일본 공영방송 NHK 음악 프로그램 '베뉴 101'에 출연, 데뷔 앨범 '[어 뉴 에라 오브 나우]' 타이틀곡 '엑스 투 제트' 일본어 버전 무대를 선보였다. '베뉴 101'은 생방송과 SNS를 연계한 구성으로 젊은 세대에서 높은 인기를 끌고 있는 NHK 대표 음악 프로그램이다.

에이엔은 29일 방송되는 TBS '플레이리스트'에도 출격한다. '플레이리스트'는 방송 오리지널 플레이리스트를 라이브 퍼포먼스로 제안하는 인기 방송이다. 또 지용 하루토 카이라는 문화방송 'DX틴의 니코-니코-K룸'에, 보민 하루 카이라는 30일 문화방송 'M!LK 요시다 진토의 레코멘' 코너 '레코멘! 픽업'에 출연한다. 하루 카이라 지용은 9월 TBS 라디오 '스기모토 타쿠야의 바바바'에도 얼굴을 비춘다. 특히 스기모토 타쿠야는 '구마모토의 남자친구'라는 애칭으로 SNS에서 큰 인기를 얻고 있는 구마모토 출신으로, 하루와 같은 고향인 만큼 두 사람의 만남에 기대가 쏠리고 있다.

아직 정식 데뷔도 하지 않은 신인이 현지 대표 TV, 라디오 프로그램을 휩쓰는 건 상당히 이례적인 일이다. 이에 음악 전문 매체들도 러브콜을 보내고 있다. 27일 발매된 일본 대표 음악 정보지 '백스테이지 패스' 9월호는 에이엔의 촬영컷과 인터뷰를 수록, 에이엔만의 매력을 집중 조명했다.

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에이엔은 8월 5일 정식 데뷔한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com