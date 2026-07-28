'명예영국인' 백진경, '핫걸 시절' 과감한 미니원피스 자태 "인기 많았다니까"

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[스포츠조선 조민정 기자] 크리에이터 '명예영국인' 백진경이 과거 '핫걸 시절' 사진을 공개하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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백진경은 지난 27일 자신의 SNS에 "백진경 핫걸 시절이 인기군요. 교통체증 올만해요?"라며 "인기 많았다니까"라는 글과 함께 여러 장의 과거 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 백진경은 지금과는 또 다른 분위기를 자아냈다. 몸매가 드러나는 미니 원피스를 입고 포즈를 취하는가 하면 과감한 노출 의상까지 완벽하게 소화하며 자신감 넘치는 매력을 발산했다. 늘씬한 몸매와 화려한 스타일링이 시선을 사로잡았다.

팬들은 "진짜 핫걸이었다", "지금과는 또 다른 매력", "과거 사진도 너무 예쁘다", "유머까지 센스 있다" 등의 반응을 보였다.

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백진경은 영국 생활과 문화를 소개하는 유튜브 채널 '명예영국인'을 운영하며 많은 사랑을 받고 있다. 최근에는 임신 소식을 전한 데 이어 과거 사진까지 공개하며 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com