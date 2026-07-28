여친과 외간남자 관계 허락..이효리, 발기부전 커플에 경악 "제주서 청정하게 살 때가 좋아"(연애전쟁)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 발기부전 커플 사연에 경악한다.

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JTBC 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영)은 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램으로, 매회 갑론을박을 부르는 커플들의 사연과 이효리, 서장훈, 김희철의 노필터 입담으로 화제를 모으고 있다. 특히 지난 5회는 2049 남녀 타깃 시청률이 자체 최고를 경신하며 동시간대 예능 중 1위를 차지하는 쾌거를 이뤘다. (닐슨코리아 수도권 유료가구 기준)

오늘(28일) 방송되는 6화에는 배우 정이랑이 특별 외교관으로 출연한다. 정이랑은 "12년 연애 끝에 결혼해 결혼 15년차"라며 "한 사람과 버라이어티한 연애 경험이 있는 만큼 조언은 자신 있다"고 당찬 포부를 밝힌다.

'발전 커플(발기부전 커플)'의 사연을 확인한 정이랑은 "객관적으로 미친 사람들 같아"라고 팩트를 폭격한다. "정신적 사랑만으로 충분하다"라고 밝힌 남친은 여친의 유혹을 번번이 회피하는가 하면, 급기야 "여친의 플러팅이 부담스럽다"라고 고백해 충격을 선사한다. 이에 더해 남친이 여친에게 다른 남자와의 관계를 허락했다는 사실이 공개되자 정이랑은 남친에게 등짝 스매싱을 날리며 잡도리를 시작한다고.

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심지어 여친은 남친 앞에서 "그 사람과 결혼하고 싶었다"고 외도 상대를 사랑했다고 고백해 스튜디오를 초토화 시킨다. 이에 정이랑은 "나 미치겠네. 이게 무슨 상황이야?"라며 깜짝 놀라고, 이효리는 "제주도에서 청정하게 살 때가 좋았던 것 같아"라고 마라맛 사연에 경악을 금치 못한다고. 김희철마저 동공지진을 일으킨 가운데 서장훈은 현실을 부정하며 이 모든 것이 남친의 치밀한(?) 계획은 아닌지 의심했다는 후문.

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과연 발전 커플이 발기부전으로 인한 갈등을 극복하고 연애를 이어갈 수 있을지, 아니면 이별을 선택하게 될지 오늘 방송되는 '연애전쟁' 본방송에서 확인할 수 있다.

한편, '연애전쟁'은 매주 화요일 저녁 8시 50분 방송된다.