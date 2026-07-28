바다, 골반바지 어디까지 내린 거야.."속옷 안 입었냐는 오해받아"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 S.E.S. 출신 바다가 과거 파격적인 골반 패션으로 뜻밖의 오해를 받은 일화를 전했다.

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27일 코미디언 이은지 유튜브 채널에는 'S.E.S. 요정이 어케.. 이렇게 됐지..? (w.바다)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 바다는 이은지와 자신의 솔로 활약상을 돌아보는 시간을 가졌다. 그는 S.E.S. 해체 후 2003년 솔로 활동을 시작해 'Music', 'V.I.P', 'Mad' 등의 곡을 발매했다.

과거 섹시 퍼포먼스를 선보였던 무대 영상이 공개되자 바다는 "저 때 오해를 받은 게 있다"며 당시 의상을 언급했다. 이어 "당연히 언더웨어를 입었는데, 언더웨어 착용 여부가 저 영상으로 엄청 화제가 됐다. 골반 패션이어서 골반을 살리려고 (저렇게) 입은 거였다. 저 당시 저 정도로 내려간 골반 바지를 입은 사람이 거의 없었다"라고 설명했다.

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바다는 또 "저 무대를 하기 한 달 전 3개월 동안 LA에 있었다. 1집 앨범을 LA에서 만든 거였다. 골반이 안 보이면 어색했다"라며 당시 골반을 드러내는 LA 패션 트렌드 영향을 받았다고 전했다. 이은지는 "Y2K 패션의 레퍼런스를 보기 위해 언니 자료를 많이 볼 것 같지 않나"라며 바다의 남다른 패션 감각을 언급했다.

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joyjoy90@sportschosun.com