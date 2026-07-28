정호영 셰프도 처음 겪은 생선회 콜키지 "회 포장해 와 초장·간장 세팅해 달라고"

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[스포츠조선 정안지 기자] 정호영 셰프가 식당을 운영하며 겪었던 황당한 손님들의 행동을 털어놓으며 자영업의 고충을 전했다.

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지난 27일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'에는 게스트로 정호영, 이문정 셰프가 출연했다.

이날 정호영은 '무례한 손님이 있지 않냐'라는 질문을 받자 "한 번은 우리가 응대를 잘못한 것도 있긴 한데 손님이 나가시면서 계산대를 발로 뻥 차면서 내 어깨를 확 밀치면서 '정호영 너 꼭 망하게 해주겠다'고 하고 간 적도 있다"라고 털어놔 충격을 안겼다.

그는 "음식이 조금 늦게 나왔다"면서 "그렇게까지 화를 내시는 분들도 있다"라고 전했다.

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이어 "일식을 하다 보니까 메뉴 중에 회가 있는데 손님이 회를 포장해 오셔서 초장, 간장을 세팅해 달라고 하더라"며 생전 처음 듣는 생선회 콜키지에 놀랐던 당시를 떠올렸다. 그러면서 "가서 말렸는데 왜 안 되는지 이해를 못하더라"고 전했다.

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정호영은 유명 셰프라는 타이틀에 안주하지 않겠다는 생각도 전했다. 그는 "유명하니까 손님들이 많이 찾아오시기도 하지만 그 손님들을 만족시켜서 보내드려야 되기 때문에 더 노력하지 않으면 처음에는 찾아오시지만 다음에는 안 오시는 경우가 있다"라면서 "손님이 오시게끔 하려면 좀 더 노력해야 하고 나도 촬영 스케줄 빼고는 무조건 매장에 있으려고 한다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com