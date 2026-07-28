장원영 다이어트가 뭐길래..문희준도 도전 "19kg 감량 목표"(동상이몽)

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 H.O.T. 문희준이 데뷔 30주년을 맞아 다이어트에 돌입한다.

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28일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '프로 다이어터' 문희준의 40번째 다이어트 프로젝트가 최초 공개된다.

이날 H.O.T. 데뷔 30주년을 앞두고 본격적인 관리 모드에 돌입한 '원조 아이돌' 문희준이 등장해 모두의 관심을 집중시켰다. 팬들의 요청으로 데뷔 초 단발머리로 돌아간 문희준은 "팬들이 머리만 긴 나를 보고 싶어 하는 게 아니다"라며 40번째 다이어트를 결심한 이유를 밝혔다. 심지어 '19kg 감량'이라는 파격적인 목표를 공개해 스튜디오를 발칵 뒤집었다는 후문. 또한 문희준은 "멤버들은 물론 팬들에게도 전날까지 절대 비밀"이라며 철통 보안을 유지 중인 비밀 프로젝트까지 공개했는데. H.O.T 30주년 맞이 시작된 문희준의 다이어트 도전기와 초특급 비밀 프로젝트는 방송을 통해 최초 공개된다.

이후 '1세대 아이돌' 문희준이 '4세대 아이돌' 아이브 장원영의 다이어트를 따라 하는 모습이 공개돼 모두의 시선을 사로잡았다. 닭가슴살과 채소 위주의 식단으로 180도 바꿀 정도로 감량이 급한 문희준에게 아내 박소율이 '효과 100%' 걸그룹 다이어트를 추천한 것. 그러나 문희준은 "상한 음식 먹는 것 같아!"라는 폭탄 발언으로 스튜디오를 술렁이게 만들었다는 후문. 문희준이 시도한 장원영 다이어트 방법은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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한편, '1세대 대표 춤꾼' 문희준이 다이어트 성공을 위해 '역대급' 댄스 미션에 도전했다. 문희준을 위해 등장한 '특급 트레이너'의 체중 감량 프로그램에 참여한 것. 이에 문희준은 "내 평생 이런 춤은 처음 춰본다"라며 당황한 것도 잠시, '원조 메인 댄서'다운 미친 퍼포먼스로 분위기를 후끈 달아 올렸다는 후문. 고난도 춤도 가뿐하게 소화하는 문희준에 일동 "빨리 감기한 것 같다", "역시 문희준이다"라며 놀라움을 감추지 못했는데, 문희준의 '압도적' 댄스 퍼레이드는 방송을 통해 확인할 수 있다.

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최초로 공개되는 문희준의 H.O.T. 데뷔 30주년 기념 19kg 감량 프로젝트와 '원조 춤꾼'의 화려한 댄스 실력은 28일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.