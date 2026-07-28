[공식] 이창동 첫 넷플릭스 영화 '가능한 사랑', 9월 23일 이례적 先극장 개봉 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 이창동 감독 8년 만의 신작 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)이 넷플릭스 영화로서는 이례적으로 극장 개봉을 발표했다.

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'가능한 사랑'이 공개일 발표 포스터와 함께 오는 9월 23일 한국 극장 개봉 및 11월 6일 넷플릭스 공개를 확정했다.

제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문 및 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 공식 초청되며 화제를 모으고 있는 '가능한 사랑'이 극장 개봉을 통해 관객과 먼저 만날 예정이다.

그동안 '프랑켄슈타인' '마에스트로 번스타인' '아이리시맨' 등의 넷플릭스 영화가 극장에서 상영된 데 이어 이창동 감독의 신작을 극장에서 먼저 만나볼 수 있는 기회는 영화 팬들을 위한 특별한 선물이 될 것으로 기대를 모은다.

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한국 극장 개봉 후 '가능한 사랑'?은 넷플릭스를 통해 11월 6일 전 세계에 공개되며, 언제 어디서나 작품을 감상할 수 있어 더 많은 이들에게 폭넓은 시청 기회를 제공할 전망이다.

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함께 공개된 공개일 발표 포스터는 달이 뜬 미명의 하늘, 바람에 흔들리는 나무 아래 미옥(전도연)과 카메라를 든 예지(조여정)의 모습으로 눈길을 끈다. 해고 노동자에 관한 다큐멘터리를 찍는 예지와 해고 노동자의 아내 미옥이 서로를 발견하듯 바라보는 장면은 심상치 않은 분위기와 긴장감을 자아내며 '가능한 사랑'에서 어떤 이야기가 펼쳐질지 궁금증을 자극한다.

'가능한 사랑'은 해고노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 23일 극장 개봉 후 11월 6일부터 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com