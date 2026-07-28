[공식] 구교환 열일한다..'만약에 우리'→'군체' 이어 '부활남'으로 9월 스크린 부활

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남', 백종열 감독, 용필름 제작)가 오는 9월 개봉을 발표했다.

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260만 관객을 동원한 영화 '만약에 우리'를 시작으로 594만 흥행작 '군체', 그리고 높은 팬덤을 기록한 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'까지 올 한해 다양한 장르를 넘나들며 대세 배우로 자리매김한 구교환이 '부활남'을 통해 또 한 번 새로운 변신을 선보인다.

구교환은 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 석환 캐릭터를 맡아 유쾌한 에너지와 독보적인 개성을 발산할 것이다. 또한 구교환은 '부활남'을 통해 첫 본격 액션 연기에 도전, 부활이 거듭될수록 점점 더 강력해지는 액션을 펼치며 통쾌한 쾌감을 선사할 것으로 기대된다.

여기에 '파일럿' '약한 영웅' 'D.P'를 통해 강렬한 인상을 남긴 신승호와 매 작품 인간미 넘치는 연기로 사랑받아온 강기영, 그리고 탄탄한 연기력을 갖춘 김시아가 합류해 풍성한 재미를 더할 예정이다.

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이번에 공개된 포스터는 지금껏 본 적 없는 구교환의 새로운 얼굴을 보여준다. 얼굴 곳곳에 남은 상처와 벽에 박힌 탄흔에도 불구하고 한껏 여유로운 표정을 짓고 있는 석환의 모습은 평범한 취준생에서 부활 능력자로 거듭나는 캐릭터에 대한 궁금증을 불러일으킨다. 특히 레드 컬러의 헤어 스타일 변신까지 완벽히 소화한 구교환은 기존과 또 다른 신선한 비주얼과 에너지로 캐릭터의 매력도를 한층 높여 눈길을 끈다.

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또한, '죽었는데요, 살아났습니다'라는 카피는 석환의 예측 불가한 활약과 한계를 뛰어넘는 액션에 대한 기대를 높인다.

채용택·김재한 작가의 동명 웹툰을 영화화 한 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고 '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com