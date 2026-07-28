'토크 여신' 박경림, 7년 만에 토크 콘서트 '인생급수' 컴백..전국투어 후 수익금 기부까지

[스포츠조선 조지영 기자] 방송인 박경림이 7년 만에 토크 콘서트로 남다른 행보를 이어간다.
박경림의 여섯 번째 토크 콘서트 '인생급수'는 '인생이라는 마라톤에서 중요한 건 기록보다 중간에 마시는 물 한 잔(급수)이다'라는 메시지를 담고 있으며, '토크 여신' 박경림만이 보여줄 수 있는, 그야말로 '급이 다른 응원'이 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.
박경림의 토크 콘서트는 '관객 참여형' 공연으로 사랑을 받아 온 만큼 이번에도 다양한 관객 참여 구성은 물론, 마의 구간을 달리고 있는 이들을 위한 전문가의 '급수처방', 관객들의 완주를 응원해 줄 '스페셜 서포터즈', 그리고 루프테이션 아티스트 DICE와 함께 하는 신나는 시간까지 앞만 보고 숨 가쁘게 달려온 관객들에게 유쾌함과 위로를 선사할 예정이다.
관객의 이야기에 귀 기울이고 깊은 공감을 이끌어내는 박경림 만의 독보적인 진행력은 이미 공연계에서 정평이 나 있다.
1999년 국내 최초로 대학로에서 토크 콘서트를 시작한 박경림은 2014년 '여자의 사생활 시즌1-신(新)바람난 여자들', '여자의 사생활 시즌2-잘 나가는 여자들', '여자의 사생활 시즌3-노(?)맨틱한 여자들', 그리고 '리슨 콘서트'에 이르기까지 매 시즌 연일 매진 열풍을 기록하였고, 관객들의 뜨거운 호응이 공연 내내 이어졌다.
7년이라는 긴 기다림 끝에 찾아오는 이번 토크 콘서트 시즌6 '인생급수'는 더욱 깊어진 내공으로 관객들을 사로잡을 예정이다.
한편, '박경림 토크 콘서트-인생급수'는 오는 8월 15일 대구 아양아트홀을 시작으로, 30일 서울 연세대 백주년기념관에서 관객들과 만날 예정이며 이번 공연은 대구와 서울 모두 1일 2회로 진행되며, 공연 수익금의 일부는 어린이 병동을 위해 기부될 예정이다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com