'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' D-1, 사전 예매 벌써 71만장 돌파 "올해 최고 예매량 기록"

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 사전 예매량 71만장을 돌파하며 올해 개봉작 중 최고 사전 예매량을 기록했다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉을 하루 앞둔 28일 압도적인 예매 성적으로 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다. 영화관입장권 통합전산망에 따르면 이날 오전 7시 기준 사전 예매관객수 71만6139명을 기록하며, 사전 예매량 71만장, 예매율 70%를 넘어선 압도적 수치를 자랑, 이는 올해 개봉한 전체 영화 가운데 최고로 높은 사전 예매량을 기록한 것으로 특별함을 더한다.

뿐만 아니라 해외에서 이미 뜨거운 화제를 모으고 있는 '스파이더맨 챌린지'가 국내에서도 빠르게 확산되고 있어 또 다른 신드롬을 예고한다. 특히 그룹 라이즈(RIIZE)의 멤버 성찬, 소희, 앤톤이 공식 인스타그램을 통해 '스파이더맨 챌린지'를 선보였고, 약 17만 좋아요 수를 기록하며 화제를 모으고 있다.

앞서 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 10일 전 '톰스파' 시리즈 역대 최고 동시기 예매량을 기록한 데 이어, 개봉 7일 전 올해 가장 빠른 속도로 사전 예매량 30만장을 돌파했고, 개봉 3일 전에는 1000만 영화 '아바타: 물의 길'보다 빠른 속도로 사전 예매량 50만장을 넘어서며 연일 새로운 예매 기록을 써 내려가고 있다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 29일 국내 개봉하고 북미에서 31일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com