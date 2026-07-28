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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' D-1, 사전 예매 벌써 71만장 돌파 "올해 최고 예매량 기록"

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' D-1, 사전 예매 벌써 71만장 돌파 "올해 최고 예매량 기록"

[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 사전 예매량 71만장을 돌파하며 올해 개봉작 중 최고 사전 예매량을 기록했다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉을 하루 앞둔 28일 압도적인 예매 성적으로 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다. 영화관입장권 통합전산망에 따르면 이날 오전 7시 기준 사전 예매관객수 71만6139명을 기록하며, 사전 예매량 71만장, 예매율 70%를 넘어선 압도적 수치를 자랑, 이는 올해 개봉한 전체 영화 가운데 최고로 높은 사전 예매량을 기록한 것으로 특별함을 더한다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' D-1, 사전 예매 벌써 71만장 돌파 "올해 최고 예매량 기록"

뿐만 아니라 해외에서 이미 뜨거운 화제를 모으고 있는 '스파이더맨 챌린지'가 국내에서도 빠르게 확산되고 있어 또 다른 신드롬을 예고한다. 특히 그룹 라이즈(RIIZE)의 멤버 성찬, 소희, 앤톤이 공식 인스타그램을 통해 '스파이더맨 챌린지'를 선보였고, 약 17만 좋아요 수를 기록하며 화제를 모으고 있다.

앞서 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 10일 전 '톰스파' 시리즈 역대 최고 동시기 예매량을 기록한 데 이어, 개봉 7일 전 올해 가장 빠른 속도로 사전 예매량 30만장을 돌파했고, 개봉 3일 전에는 1000만 영화 '아바타: 물의 길'보다 빠른 속도로 사전 예매량 50만장을 넘어서며 연일 새로운 예매 기록을 써 내려가고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 29일 국내 개봉하고 북미에서 31일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

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