이효리, ♥이상순 어깨에 폭…결혼 14년 차에도 달달한 극장 데이트

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이효리가 남편 이상순과 함께한 극장 데이트를 공개하며 변함없는 애정을 드러냈다.

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이효리는 28일 자신의 SNS에 "오랜만에 극장 데이트"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 영화관을 찾은 이효리와 이상순의 편안한 일상이 담겼다. 이효리는 이상순의 어깨에 자연스럽게 기대 셀카를 찍으며 다정한 분위기를 연출했다. 화려한 꾸밈 대신 편안한 차림으로 나란히 시간을 보내는 모습이 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에서는 검은색 상의와 아이보리 팬츠를 매치한 이효리가 영화관 안팎을 거닐며 여유로운 시간을 즐겼다. 한쪽 다리를 살짝 들어 올린 채 장난기 가득한 포즈를 취하는 등 특유의 자유로운 매력도 드러냈다.

이를 본 팬들은 "두 사람은 여전히 보기 좋다", "소소한 데이트도 화보 같다", "결혼한 지 오래됐는데도 달달하다" 등의 반응을 보였다.

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한편 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼했다. 두 사람은 제주 생활을 거쳐 현재 서울에서 생활하며 방송과 음악 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com