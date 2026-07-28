'톰 크루즈 딸' 수리, 결국 아빠와 연 끊었다...법적 성 바꾸고 관계 정리

사진=스포츠조선DB/수리 카네기멜론대학 입학 당시 고교 친구가 틱톡에 올린 사진.

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[스포츠조선 정안지 기자]할리우드 스타 톰 크루즈의 딸 수리 크루즈가 결국 아버지의 성을 버렸다. 법적으로 성(姓)을 '크루즈'에서 '노엘'로 변경하며 톰 크루즈와의 관계를 공식적으로 정리한 사실이 뒤늦게 알려져 이목이 집중되고 있다.

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지난 27일(현지시간) 미국 연예매체 페이지식스는 "톰 크루즈와 케이티 홈즈의 딸인 수리 크루즈가 법적으로 성을 크루즈에서 노엘로 바꿨다"고 보도했다.

보도에 따르면, 수리는 카네기 멜론 대학교 신입생 시절이던 2024년 10월, 현재 거주지인 펜실베이니아주에서 유권자 등록을 마쳤다.

당시 그는 '수리 노엘(Suri Noelle)'이라는 이름으로 등록했으며, 펜실베이니아주 법원은 유권자 등록 시 반드시 법적 이름을 사용해야 한다고 확인해 해당 이름이 현재 그의 법적 성명인 것으로 전해졌다.

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다만 수리가 펜실베이니아주 앨러게니 카운티에서 별도로 개명 신청을 한 기록은 확인되지 않았다. 이에 따라 대학 입학 전 거주지였던 뉴욕에서 이미 개명 절차를 마쳤을 가능성이 제기되고 있다.

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수리가 언제 법적인 개명을 완료했는지 불분명하지만, 지난 2024년 6월 라과디아 고등학교 졸업식 팸플릿에 이미 '수리 노엘'이라는 이름을 사용해 화제를 모은 바 있다.

당시 한 소식통은 해당 매체에 수리가 어머니인 홈즈의 중간 이름인 '노엘'을 성으로 사용한 것에 대해 "어머니를 칭찬하는 표시"라며 "또 파파라치를 피하고, 자신의 정체성을 확립하며 대학에서 새롭게 시작하고 싶었다"고 설명했다.

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한편 톰 크루즈와 케이티 홈즈는 2006년 결혼해 같은 해 딸 수리를 품에 안았다. 그러나 결혼 6년 만인 2012년 이혼했으며, 이후 수리는 어머니 케이티 홈즈와 함께 생활해 왔다.

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anjee85@sportschosun.com