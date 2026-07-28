'40평대 이사' 이지혜, 두 딸에 큰 방 내주고 제일 작은 방 골랐다('관종언니')

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 이지혜가 새집에서 두 딸을 위해 방 배치를 바꾼 사연을 공개했다.

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지난 27일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 이지혜 가족의 이사 과정과 새집 인테리어가 담긴 영상이 공개됐다. 이지혜는 최근 서울 강남구 압구정동 80평대 아파트를 떠나 40년 된 49평 구축 아파트로 이사했다. 평수는 줄었지만 가족의 생활 방식에 맞춰 공간을 새롭게 꾸미는 데 집중했다.

약 7주간의 리모델링 끝에 완성된 새집에서 가장 눈길을 끈 것은 방 배치였다.

이지혜는 안방과 첫째 딸 태리의 방을 먼저 정한 뒤 남은 두 개의 방 가운데 넓은 공간을 피아노와 노래 연습을 위한 작업실로, 가장 작은 방을 둘째 딸 엘리의 방으로 사용할 계획이었다. 하지만 그는 "엘리 방이 될 것 같은데 작아서 괜찮을까"라며 내내 고민하는 모습을 보였다. 이후 공사 현장을 다시 찾은 이지혜는 결국 계획을 바꿨다. "엘리가 이제 말을 잘해서 방이 작다고 뭐라고 할 것 같다"며 작업실로 쓰려던 더 넓은 방을 둘째 딸에게 내주고 자신의 작업실은 가장 작은 방에 꾸미기로 결정했다. 작업실에는 흡음재와 차음재를 시공해 노래와 악기 연습이 가능한 공간을 마련했다. 이지혜는 "집에서 노래를 부르면 신경이 쓰여 연습을 못 했는데 방음이 어느 정도 돼 내 목소리도 잘 들리고 좋다"며 만족감을 드러냈다.

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공간 활용에도 실용성을 더했다. 현관 옆 화장실을 없애고 유럽식 세면대를 설치해 외출 후 집에 들어오자마자 손을 씻을 수 있도록 동선을 바꿨다. 이지혜는 "구청과 아파트 관리 주체에 모두 신고하고 허가를 받은 뒤 진행했다"며 합법적인 절차를 거쳤다고 설명했다. 또 화장실을 없애 확보한 공간에는 대면형 주방을 꾸몄고 곳곳에 수납공간을 넉넉하게 마련해 평수가 줄어든 아쉬움을 최소화했다. 인테리어를 맡은 전문가는 "원하는 방향이 명확해 공사 과정에서도 소통이 수월했다"고 전했다.

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이사 당일에는 예상치 못한 폭우까지 쏟아졌다. 이지혜는 "역대급으로 비가 온다. 짐은 빼는데 새집으로는 못 들어갈 수도 있다고 하더라"며 당시 긴박했던 상황도 전했다.

한편 이지혜는 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 통해 가족의 일상과 육아, 생활 등을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com