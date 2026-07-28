'하희라♥' 최수종, 붕어빵 자녀 공개.."아이들에 존댓말 써, 한 인격체로 존중" ('아침마당')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 최수종이 붕어빵 자녀를 공개, 자신만의 교육 철학도 공개했다.

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28일 방송된 KBS1 '아침마당'에는 최수종이 출연했다.

최수종의 실물을 본 MC들은 "너무 동안이다"라며 감탄했다. 이에 씨름선수 이만기, 배우 송강호, 우현보다 최수종의 나이가 더 많다는 사실이 언급돼 놀라움을 안겼다. 특히 송강호는 최수종보다 5살 어린 것으로 알려져 더욱 눈길을 끌었다.

최수종은 동안 비결을 묻자 "후배들이 물어보면 저는 '절제'라고 말한다. 먹고 싶은 거 다 먹고 놀고 싶지만 직업상 암기, 연기를 해야 하니까 그런 걸 안 한다. 평소 운동을 하거나 대본, 책을 본다. 먹는 걸 많이 가린다"라고 밝혔다.

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그런가 하면 최수종은 자녀 얘기가 나오자 "(아들과 딸이) 엄마, 아빠를 조금씩 닮았다고 하는데 저는 잘 모르겠다"라고 말했다. 이어 27세 아들 최민서 군, 26세 딸 최윤서 양의 사진이 공개돼 눈길을 끌었다. 특히 딸은 하희라 판박이었다.

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최수종은 딸을 "최윤서 씨"라고 지칭, "저는 아이들에게도 존댓말을 한다"라는 소신도 밝혔다. 아이들에게 반말을 썼을 때 아이들의 말투가 짧아지는 것을 보고 존댓말을 사용하게 됐다며 그 이유를 전했다.

최수종은 "아이들이 존댓말을 낯설어하지 않는다. 생활이 돼서 부모님이 자신들을 인격체로 존중해준다는 걸 안다"라고 말했다. 이어 부모의 근검절약하는 모습을 보고 자녀들도 자연스럽게 배웠다며 "딸은 옷을 살 때도 중고 제품을 구매한다"라고 전했다.

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한편 최수종은 1962년 생으로 올해 나이 64세다. 1993년 배우 하희라와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com