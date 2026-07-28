아이돌에서 직장인됐다..뉴이스트 아론 "9to6 근무, 마케팅 업무 중"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 뉴이스트 출신 아론이 마케터로 새로운 도전에 나선 근황을 전하며 팬들의 관심을 모으고 있다.

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아론은 최근 회사에 취업해 직장인으로서 새로운 경험을 쌓고 있는 일상을 공개했다. 특히 그가 마케터라는 직업을 선택한 이유와 그 과정에서 언급한 '우리'라는 표현이 향후 뉴이스트 활동과 연결된 의미심장한 발언으로 해석되면서 팬들의 기대감도 높아지고 있다.

지난 27일 아론은 팬 소통 플랫폼을 통해 팬들과 이야기를 나누던 중 자신의 근황을 직접 전했다.

이날 아론은 "나 설정 아니다. 진짜 9to6(오전 9시~오후 6시 근무) 다니고 있어"라며 현재 실제 회사에 출근하고 있음을 밝혔다. 이어 "오늘도 출퇴근했다", "내일도 출퇴근"이라고 덧붙이며 아이돌이 아닌 평범한 직장인으로 살아가는 새로운 일상을 공유해 눈길을 끌었다.

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아론은 마케터라는 직업을 선택하게 된 이유도 솔직하게 설명했다. 그는 "그냥 계속 쉬는 것보다 뭐라도 하나 더 배우는 게 좋을 것 같았다"며 "마케팅은 내 커리어에도 도움이 될 거고, 나중에 우리(뉴이스트)한테 도움이 될 것 같아서"라고 말했다.

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물론 새로운 환경에 적응하는 과정에서의 현실적인 어려움도 털어놨다. 아론은 "확실히 앉아 있는 게 힘들더라"라며 직장 생활의 고충을 솔직하게 전했다. 하지만 아이돌 활동에 대한 의지도 놓지 않았다.

그는 "회사 생활하면서 촬영 잡히면 촬영한다"며 마케터로서의 직장 생활과 가수로서의 활동을 병행하겠다는 뜻을 밝혔다. 새로운 분야에 도전하면서도 팬들과 무대에 대한 애정을 이어가는 모습이 훈훈함을 더하고 있다.

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한편 아론은 2012년 뉴이스트 멤버로 데뷔했으나 2022년 소속사 플레디스엔터테인먼트와의 전속계약이 종료되고 팀이 해체되면서 솔로로 전향했다.