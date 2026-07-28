고준희 "'SNL' 이후 콩트 맛 들려서"...개그맨과 '실제 입맞춤'한 사연('아근진')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고준희가 유튜브 촬영 도중 개그맨 김민수와 실제 입맞춤을 하게 된 비하인드를 공개했다.

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27일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 고준희, 강남, 김민수가 게스트로 출연했다.

이날 김민수는 유튜브 채널 '민수롭다'에서 고준희와 함께 촬영했던 콘텐츠를 언급하며 "누나와 뽀뽀하는 장면이 있었다"라며 "원래 하는 척만 하고 컷을 해야 하는데 갑자기 누나가 '진짜 해라'고 했다"라며 당시를 떠올렸다.

이어 "연기를 이어갔다"라면서 "진짜 뽀뽀를 3번 했다"라면서 고준희에게 진짜 뽀뽀를 한 이유를 물었다.

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이에 고준희는 "'SNL 코리아' 출연 이후로 콩트가 너무 재미있다"라면서 "'민수롭다'도 내가 진심으로 출연하고 싶다고 해서 출연한 거다. 진심을 다해서 연기를 했다"라며 실제 감정이 아닌 연기에 충실했던 것이라고 해명했다.

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그러나 김민수는 "너무 당황스러웠다"라고 밝혔고, 이수지는 "보는 사람들도 놀랐다. '김민수 사심 방송'이라면서 '고준희 출연료 5억 받았냐'고 이야기를 하더라"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이어 김민수는 "이후 사적으로 연락도 많이 했다"라면서 현장은 핑크빛이 됐다. 그러나 고준희는 "다음 게스트가 이수지 씨였다. 수지 씨가 너무 재밌으니까 신경이 쓰이더라. 편집을 신경 써달라고 거의 매일 연락을 했었다"면서 밝혀 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com