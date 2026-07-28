류화영, ♥예비신랑 얼굴 안 숨긴다..건장한 체격의 훈남 사업가 공개

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 티아라 출신 배우 류화영이 예비신랑과 함께한 웨딩화보를 공개하며 결혼을 앞둔 행복한 순간을 전했다.

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류화영은 28일 자신의 SNS를 통해 별다른 설명 없이 두 장의 웨딩화보를 공개했다. 결혼을 앞둔 예비 신부의 설렘과 따뜻한 분위기가 고스란히 담긴 사진에 팬들의 축하가 이어지고 있다.

공개된 웨딩화보 속 류화영은 예비신랑과 나란히 서 환한 미소를 짓고 있다. 두 사람은 팔짱을 낀 채 서로를 바라보며 다정한 분위기를 자아냈고, 함께한 순간마다 느껴지는 편안함과 애정이 고스란히 전해져 보는 이들의 미소를 자아냈다.

특히 류화영은 순백의 웨딩드레스와 함께 한층 더 성숙하고 우아한 매력을 드러내며 시선을 사로잡았다. 예비신랑과 함께 새로운 시작을 준비하는 두 사람의 모습에 많은 이들의 축하와 응원이 쏟아지고 있다.

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앞서 류화영은 지난 4월 프러포즈를 받은 사진을 공개하며 "내 대답은 예스"라고 적어 결혼 소식을 알린 바 있다. 그는 오는 9월 12일 3살 연상의 사업가와 백년가약을 맺는다.

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한편 류화영은 1993년생으로, 2010년 그룹 티아라 멤버로 합류하며 연예계에 데뷔했다. 이후 2012년 팀 탈퇴 후 배우로 전향해 꾸준히 연기 활동을 이어왔다.

그는 드라마 '구여친클럽', '돌아와요 아저씨', '청춘시대', '아버지가 이상해', '뷰티 인사이드' 등 다양한 작품에 출연하며 배우로서 입지를 다졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com