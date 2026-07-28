13억뷰 인기 IP '템빨' MMORPG로…넥슨, '템빨: 오버기어드' 연내 글로벌 출시

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누적 13억뷰를 넘어선 인기 웹소설 '템빨'이 대형 MMORPG로 재탄생한다.

넥슨은 그레이게임즈가 개발중인 신작 MMORPG '프로젝트T'의 정식 명칭을 '템빨: 오버기어드(Overgeared)'로 확정하고 BI와 티저 사이트를 28일 공개했다.

'템빨: 오버기어드'는 동명의 인기 웹소설 IP를 기반으로 개발 중인 MMORPG다. 원작 '템빨'은 국내 누적 조회수 13억회 이상을 기록했으며, 아시아 판타지 웹소설 플랫폼 '우시아월드' 인기 순위 1위, 일본 전자만화·소설 플랫폼 '픽코마' 전체 매출 4위에 오르는 등 해외에서도 인지도를 확보했다.

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게임 역시 원작의 핵심인 '장비'를 전면에 내세운다. 장비 획득과 활용을 중심으로 캐릭터를 성장시키는 재미에 대규모 경쟁 등 정통 MMORPG의 콘텐츠를 결합하는 방향으로 개발되고 있다.

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함께 공개된 티저 영상에서도 이 같은 게임의 특징을 강조했다. 가상현실을 연상시키는 공간에 푸른 빛과 함께 수많은 검이 등장하며, '장비가 곧 힘'이라는 게임의 정체성을 표현했다. 개발은 MMORPG 개발과 라이브 서비스 경험을 갖춘 개발진으로 구성된 그레이게임즈가 맡고, 넥슨이 국내외 퍼블리싱을 담당한다.

넥슨은 이번 타이틀 공개와 함께 공식 유튜브 및 카카오톡 채널을 열었다. 향후 개발 현황과 주요 콘텐츠 등 세부 정보를 순차적으로 공개하고, '템빨: 오버기어드'를 연내 국내와 글로벌 시장에 출시할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com