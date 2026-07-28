손담비, 비눗방울은 사과 vs '신발 비매너'는 억까였나..."호텔 규정 따른 것"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 손담비가 '호텔 객실 비매너' 논란에 억울한 심경을 토로했다. "너무 짜증나는데 뭐 어쩌겠어요"라며 직접적인 심경을 털어놔 눈길을 끌었다.

Advertisement

손담비는 27일 자신의 SNS에 "너무 짜증 나는데 뭐 어쩌겠어요. 웃어야지요. 웃으면 복이 온대요. 오늘도"라는 글과 함께 일본 여행 중 찍은 사진을 공개했다. 최근 자신을 둘러싼 논란 속에서도 애써 웃음을 잃지 않으려는 듯한 메시지가 눈길을 끌었다.

앞서 손담비는 일본 여행 마지막 날 호텔 객실에서 운동화를 신은 채 침대에 걸터앉은 사진을 공개했다. 이를 본 일부 누리꾼들은 "신발을 신고 침대에 앉는 것은 비매너", "위생상 적절하지 않다"며 지적했고 반대로 "호텔마다 규정이 다를 수 있다", "과도한 비판"이라는 반응도 이어지며 갑론을박이 벌어졌다.

논란이 커지자 손담비는 직접 해명에 나섰다. 그는 "여기 호텔은 신발 신고 들어가는 호텔이고 심지어 새 신발이다. 뭐가 비매너일까요? 적당히 하시길 바란다. 시끄럽게 해드려서 죄송하다"며 불편한 심경을 드러냈다.

Advertisement

이와 함께 손담비의 태도가 이달 초 불거졌던 '호텔 객실 비눗방울 놀이' 논란 당시와 사뭇 달랐다는 점에서도 관심을 모았다. 당시 손담비는 가족 여행 중 딸과 객실에서 비눗방울 놀이를 하는 영상을 공개했다가 "공용 숙소에서 적절하지 않은 행동"이라는 비판을 받았다. 이후 그는 "숙박업체에서 아이와 비눗방울 놀이를 한 것은 제 부주의였다"며 "앞으로는 더욱 세심하게 행동해 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다"고 사과한 바 있다.

Advertisement

한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com