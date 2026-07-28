카카오게임즈-콩 스튜디오 다시 손잡았다…신작 '가디언 메이든' 연내 글로벌 출시

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카카오게임즈가 '가디언 테일즈'로 오랜 기간 호흡을 맞춰온 콩 스튜디오의 신작을 다시 글로벌 시장에 선보인다.

카카오게임즈는 콩 스튜디오가 개발중인 신작 '가디언 메이든(Guardian Maiden)'의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 28일 밝혔다. 이번 계약으로 중화권을 제외한 한국을 비롯한 글로벌 서비스 판권을 확보했다.

'가디언 메이든'은 모바일과 PC로 개발중인 도트 그래픽 기반의 수집형 액션 RPG다. 다양한 종족이 살아가는 대륙을 배경으로 용사와 성녀가 파트너가 돼 사악한 세력에 맞서는 판타지 세계관을 담았다.

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특히 콩 스튜디오가 그동안 쌓아온 도트 그래픽과 액션 전투, 수집형 RPG 개발 경험을 신작에 집약한다. 지난 5월 열린 일러스타 페스에서는 게임의 콘셉트와 전투, 주요 콘텐츠를 담은 영상을 처음 공개하기도 했다. 카카오게임즈와 콩 스튜디오는 이미 '가디언 테일즈'를 통해 장기간 협업해온 파트너다. 이번 계약으로 신작 '가디언 메이든'까지 협업 범위를 확대하게 됐다.

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이시우 카카오게임즈 대표는 "콩 스튜디오는 독창적인 세계관과 높은 완성도의 게임 개발 역량을 보유한 회사"라며 "오랜 기간 게임 서비스 협업을 이어 온 콩 스튜디오와 또 한 번의 시너지를 내 글로벌 시장에서 성공적인 서비스를 선보일 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

석광원 콩 스튜디오 대표는 "도트 그래픽, 액션 전투, 수집형 RPG 장르에 대한 개발 경험과 노하우를 집약한 '가디언 메이든'을 전 세계 이용자들에게 선보일 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다. '가디언 메이든'은 연내 국내 및 글로벌 출시를 목표로 개발중이며, 양사는 향후 게임에 대한 세부 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com