[SC현장] "유튜버 찾아보고 인플루언서 공부"…'지금 불륜' 김혜수, 기막힌 문제작 등판(종합)

28일 앰버서더 서울 풀만에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 제작발표회. 김재철, 조여정, 김혜수, 김지훈이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 조지영 기자] 믿고 보는 김혜수가 불륜이 결코 문제가 아닌 기막힌 문제작으로 돌아왔다.

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28일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(정은경·박수린 극본, 이창희 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 성공한 인플루언서이자 인테리어 회사의 CEO 경희 역의 김혜수, 피부과 원장이자 경희 앞집에 사는 이웃 수정 역의 조여정, 경희의 키링 같은 연하 남편 재홍 역의 김지훈, 집 나간 수정의 전남편 보성 역의 김재철, 그리고 이창희 감독이 참석했다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 이야기를 다룬 작품이다. 완벽해 보였던 두 이웃 앞에 불륜조차 하찮아지는 사건이 연달아 벌어지며 예측 불허한 반전은 물론 매화 허를 찌르는 전개와 폭주하는 이야기를 유쾌하게 비틀어낸 블랙 코미디 장르로 시청자에 색다른 재미를 선사할 예정이다.

특히 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철까지 네 배우의 압도적인 연기 시너지가 시청자의 기대를 모으고 있다. 여기에 넷플릭스 메가 히트작인 '오징어 게임' 시리즈를 만든 황동혁 감독과 김지연 대표의 제작사 퍼스트맨 스튜디오가 제작을 맡아 눈길을 끌었다.

28일 앰버서더 서울 풀만에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 제작발표회. 김혜수와 김지훈이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 앰버서더 서울 풀만에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 제작발표회. 조여정과 김재철이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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이날 김혜수는 "일단 제목이 눈에 들어왔다. 불륜이 문제가 아니면 대체 뭐가 문제인가 싶었다. 허를 찌르는 작품이 매력으로 다가왔다. 예상하지 못한 결말로 치닫는 이야기가 매우 흥미로웠고 배우로서도 너무 도전하고 싶었다"고 출연 계기를 밝혔다.

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김지훈은 "대본이 정말 재미있었다. 개인적으로 흠모하던 김혜수 선배와 함께할 수 있어서 좋았다. 어렸을 때부터 김혜수 선배의 작품을 보면서 자랐다. 김혜수 선배의 연기를 보면서 천의 얼굴이라는 생각이 들었고 배우로서 닮고 싶었다. 오랫동안 최고의 자리에 있는 게 쉽지 않지 않나? 리스팩하는 부분이 컸다. 내가 이 작품을 선택한 이유다"고 애정을 전했다.

조여정은 "마치 볼링공 같은 작품이었다. 이야기 방식과 속도가 너무 흥미로웠다", 김재철은 "내가 했던 작품 중 제목이 가장 길어서 선택하게 됐다. 존경하는 선배와 감독이라 무조건 탑승하고 싶었다"고 덧붙였다.

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이창희 감독은 "내 작품은 누구 한 명이 죽고 시작한다. 물론 이 작품도 크게 다르지 않지만 불륜이라는 소재에 놀랐다. 감독들은 내가 뭘 더 재미있게 할 수 있을까 찾는다. 그런 의미에서 이 작품은 내가 굉장히 잘 할 수 있을 것 같았다"고 자신감을 드러냈다.

28일 앰버서더 서울 풀만에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 제작발표회. 김혜수가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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캐릭터에 대한 설명도 이어졌다. 김혜수는 "내가 연기한 경희는 시작과 끝이 많이 다르다. 경희가 만나는 인물을 통해 조금씩 미묘하게 변주하는지, 또 상황 속에서 경희의 밀도가 어떻게 세밀할지 조율하면서 연기하려고 했다"며 "국내 인플루언서들, 셀럽을 많이 찾아왔다. 경희와 연결되어 있는 분들은 많이 참고하려고 했다. 실제 인플루언서 외피 비주얼은 직접 제작해서 입기도 했다. 다만 실제로 인플루언서로 살 자신은 없다"고 웃었다.

이어 "최신 트렌드를 많이 찾아보려고 했다. 이번 작품을 준비하면서 유튜브를 많이 찾아봤다. 내가 몰랐던 사람들을 알게 됐다. 영향력을 끼치는 유튜버들을 많이 알게 됐다. 해외에서도 세계적으로 영향력이 있는 인플루언서들이 많더라. 그런 분들 위주로 많이 찾아봤다"고 답했다.

김지훈은 "재홍은 하찮으면서 순수한 인물이다. 시청자가 드라마를 볼 때 '우리 옆집에 저런 사람 있어'라고 생각하길 바란다. 아무리 잘나고 멋진 사람도 실제 자신의 모습은 하찮을 때가 있다. 나만 아는 부끄러움 등이 있는데, 시청자도 재홍을 통해 공감하길 바란다"고 설명했다.

이에 김혜수는 "대본을 보면서 재홍이 등장할 때 가장 많이 웃었다. 캐스팅이 궁금해진 것 같다. 모든 역할은 다 주인이 있다고 생각하는데, 김지훈이 완성한 재홍은 정말 천진하고 굉장히 단순한 것 같지만 심리적인 다층적 모습도 많이 표현된다. 가장으로서 우뚝서고 싶지만 어긋나는 갈등을 정말 잘 표현하더라. 시청자가 우리 작품을 보면 김지훈의 새로운 얼굴, 처음 본 연기를 볼 수 있을 것이다. 여자 스태프들은 재홍이 카메라에 잡히면 웃고 있더라"고 칭찬을 아끼지 않았다.

블랙 코미디로 돌아온 김혜수의 포부도 남달랐다. 김혜수는 "작품 자체에 성향이 기존과 좀 다르다. 이번 작품은 블랙 코미디이면서 장르적으로 복합적으로 얽혀있다. 특정 장르로 규정할 수 없다. 조금 더 다채로운 모습을 볼 수 있을 것이다. 시청자가 예상하는, 또는 예상하지 못한 모습까지 보여줄 수 있을 것 같다"고 예고해 기대를 더했다.

28일 앰버서더 서울 풀만에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 제작발표회. 김재철, 조여정, 이창희 감독, 김혜수, 김지훈이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

2003년 종영한 KBS2 드라마 '장희빈'에서 장희빈과 귀인 김씨로 연기 호흡을 맞춘 이후 23년 만에 재회한 김혜수와 조여정의 만남도 화제다. 조여정은 "김혜수 언니를 오랜만에 볼 수 있다는 것이 이 작품을 선택한 이유 중 하나이기도 하다. 내가 신인일 때 김혜수와 작업하면서 느꼈던 것은 '이 선배와 함께 하면 무엇이든 해낼 수 있을 것'이라는 느낌을 받았다. 이번 작품 때도 '언니와 함께 하면 뭐든 할 수 있어'라고 말했다. 내겐 그런 존재다"고 신뢰를 전했다.

김혜수 또한 "우리 둘다 어릴 때 만났다. 내실을 다지면서 한걸음 한걸음 차분하게, 진지하게 성장한 조여정과 조우할 수 있었던 것은 이 작품의 큰 기쁨이었다. 조여정과 연기하는 현장에 갈 때 매번 설?? 기뻤다. 작품을 마치고 나서도 그 모든 추억이 소중했다. 귀한 기회였다. 좋은 작품으로 좋은 배우와 다시 만날 수 있었던 게 내겐 더 특별하게 다가온다"고 말했다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연했고 정은경·박수린 작가가 극본을, '타인은 지옥이다' '살인자ㅇ난감'의 이창희 감독이 연출을 맡았다. 오는 31일 저녁 8시 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com