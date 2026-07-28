'1남 7녀' 조혜련 "또 딸 낳아 실망한 母, 나 죽으라고 엎어놨다"..아들 편애 상처

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 조혜련이 상처받았던 유년 시절을 떠올렸다.

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26일 'Ch.염미솔' 유튜브 채널에는 '(조혜련의 진짜 속마음)베테랑 방송인이 여전히 열심히 살아가는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 "왜 이렇게 열심히 사느냐"는 질문을 받았다. 이어 "열심히 사는 사람들은 기질적인 부분을 무시할 수 없더라. 1남 7녀, 8남매 대가족에서 살아남아야 했던 유년 시절이 강한 성격을 만든 것이냐"는 물음이 이어졌다.

조혜련은 그런 환경이 자신의 원동력이 됐다며 "엄마는 저를 임신한 후 아들을 원하셨는데, 딸인 걸 알고 너무 실망해 죽으라고 엎어놨다고 하더라. 그런데 제가 옆으로 돌아누워 살아났다는 전설 같은 이야기가 있다"고 털어놨다.

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조혜련 어머니는 지난 2016년 TV조선 '엄마가 뭐길래'에서 "딸이 넷이었는데 또 딸을 낳았다. 그게 좋을 리가 있었겠냐"라며, "딸을 낳은 게 너무너무 싫어 죽으라고 이불에다가 엎어놨다. 지금은 이불이 가볍지만, 예전에는 솜이불이라 무거웠다. 이불에다가 조혜련을 엎어 넣고 그 위에다가 또 이불을 올려뒀는데 안 죽고 살아있었다"라고 밝혀 구설에 오른 바 있다. 당시 조혜련은 어머니의 충격 고백을 듣고 결국 눈물을 흘렸다.

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조혜련은 "무의식 속에 '살아남아야 한다', '인정받아야 한다'는 생각이 있었다. 그래서 45년을 불도저처럼 인정받기 위해 살았다. 돈을 달라고 하면 밭에 던졌고, 아들만 유치원을 갔다. 아들이 먹는 건 중요했지만 우리는 대충 먹어야 했다. 그래서 공부했고 열심히 살았다. 내 자아가 너무 불행했다"라며 상처 받은 어린 시절을 회상했다.

joyjoy90@sportschosun.com