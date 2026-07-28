SOOP, LCK 3라운드 다국어 중계…미션·드롭스 등 팬 참여 확대

Advertisement

Advertisement

Advertisement

SOOP이 '2026 LCK(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아)' 정규 시즌 3라운드 개막에 맞춰 다국어 중계와 팬 참여형 콘텐츠를 이어간다.

SOOP은 LCK 정규 시즌 개막부터 제공해 온 한국어와 영어, 중국어(번체) 중계를 3라운드에서도 제공한다고 밝혔다. 웹과 모바일 앱을 비롯해 SOOP TV 케이블 채널과 IPTV, 스마트TV 등 다양한 플랫폼에서 경기를 시청할 수 있다.

LCK 공식 방송국에서는 경기 시청과 동시에 참여할 수 있는 미션과 드롭스(Drops) 이벤트가 진행된다. 참여 이용자에게 경품을 제공하며, 3라운드 기간 공식 방송국과 SOOP 게임&e스포츠 공식 SNS를 통해 추가 프로그램도 순차적으로 선보인다.

Advertisement

스트리머들과 함께 경기를 즐기는 응원 방송도 계속된다. 이용자들은 선호하는 스트리머의 방송을 통해 실시간 채팅을 나누며 LCK를 시청할 수 있다. T1을 비롯한 LCK 파트너 구단과 연계한 콘텐츠도 순차적으로 공개할 예정이다. SOOP은 공식 중계와 스트리머 응원 방송, 미션·드롭스 등 참여형 콘텐츠를 결합해 LCK 시청 경험을 확대한다는 계획이다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com