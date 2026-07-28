정준호♥이하정 子, 12세에 '168cm' 폭풍 성장..."엄마 키 거의 따라 잡아"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 이하정이 폭풍 성장 중인 12살 아들의 근황을 공개하며 부모로서의 고민을 털어놨다.

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이하정은 지난 27일 자신의 SNS를 통해 "쑥쑥 크는 아이들 스트레칭은 필수"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 체형 교정을 받는 정준호, 이하정 부부의 아들 시욱 군의 모습이 담겨있다. 키가 부쩍 자란 시욱 군은 바른 자세를 위해 전문적인 체형 교정을 받으며 운동에 집중하는 모습으로 눈길을 끌었다.

이하정은 "시욱이가 어느새 내 키(168cm)를 거의 따라잡았다"라면서 "자세가 안 좋아서 체형 교정도 받고 PT도 받기로 했다. 근력 운동을 해야 한다고 한다"라고 전했다. 이어 "키가 크면서 코어 근육이 함께 발달하지 못해서 바른 자세가 나오기 힘들다고 하니 코어 근육 운동을 많이 시켜야겠다"라고 덧붙이며 아들의 건강한 성장을 위한 엄마의 고민을 드러냈다.

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앞서 이하정은 지난 7일 유튜브 채널 '정준호이하정TV(JUNHO FAMILY)'를 통해 사춘기에 접어든 아들의 근황을 전하기도 했다.

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당시 그는 "시욱이는 얼굴을 잘 볼 수가 없다. 시욱이가 사춘기에 접어들었다"라며 "사춘기 남자아이들이 어떤 느낌인지 다들 짐작하시지 않느냐. 우리 집에도 그런 아이가 한 명 있다"라며 웃었다. 이어 이하정은 "나와 남편 모두 이 시기를 어떻게 지혜롭게 보내야 할지 많은 기도와 생각을 하며 지내고 있다"라며 부모로서의 진솔한 심경을 전해 공감을 자아냈다.

시욱 군은 뛰어난 학업 역량으로도 주목받았다. 지난 2024년 국제로봇대회에 출전한 데 이어 국제코딩대회에서 2위를 차지하며 남다른 재능을 입증해 화제를 모은 바 있다.

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한편, 이하정은 2005년 MBC 아나운서로 입사, 2012년 TV조선으로 이직했다. 2020년부터는 프리랜서 방송인으로 활동 중이다. 그는 2011년 배우 정준호와 결혼해 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com