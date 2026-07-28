'TFT', 더현대 서울 '사운즈 포레스트' 채운다…QWER 공연·정상급 선수 출동

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라이엇 게임즈가 현대백화점과 손잡고 '전략적 팀 전투(TFT)'의 신규 세트를 미리 만나볼 수 있는 대규모 오프라인 행사를 연다.

라이엇 게임즈는 오는 8월 7일부터 17일까지 더현대 서울에서 'TFT 와일드 팬페스트 in 더현대 서울'을 개최한다고 밝혔다. 사전 예약은 29일 오후 3시부터 네이버 플레이스를 통해 진행한다. 더현대 서울 휴무일인 8월 10일에는 운영하지 않는다.

이번 행사는 게임 IP 최초로 더현대 서울의 실내 정원 '사운즈 포레스트'에서 열린다. 방문객들은 정식 출시를 앞둔 'TFT' 신규 세트 '신비의 숲'을 미리 체험하고 다양한 현장 이벤트에 참여할 수 있다.

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5층 사운즈 포레스트에는 '신비의 숲'을 기반으로 한 체험존이 마련된다. 스탬프 투어를 완료한 방문객은 에어팟과 '신비의 숲' 커스텀 키보드, 보물 토큰, TFT 우산, 한정 키링 등의 경품 이벤트에 참여할 수 있다.

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프로 선수들의 이벤트 매치도 열린다. 8일 열리는 'TFT 코리아 인비테이셔널'에는 한국의 '서일' 박찬서와 '스틸로 오브 보라' 김주한을 비롯해 중국의 '후안미에', 일본의 '타이틀', 베트남의 'YBY1' 등 국내외 정상급 선수들이 참가한다. '후안미에'는 '전략가의 왕관' 디펜딩 챔피언이며, '타이틀'은 이 대회에서 두 차례 정상에 오른 바 있다.

인플루언서와 아티스트가 참여하는 프로그램도 이어진다. 개막일인 7일에는 '승상싱', '박나나', '구루루'와 함께하는 '인플루언서 더블업 매치'가 열리고, 15일에는 치지직이 주관하는 'CHZZK 인플루언서 매치'가 진행된다. 공연 무대도 마련된다. 9일 비트박스 크루 비트펠라하우스가 무대에 오르며, 마지막 날인 17일에는 걸밴드 QWER(큐더블유이알)이 피날레 공연을 펼친다.

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6층에는 라이엇 게임즈의 실물 트레이딩 카드 게임 신작 '리프트바운드' 전시존도 운영한다. 오리진 카드와 한정판 T1 시그니처 카드 등을 선보이며, 실제 게임 체험은 추후 현대백화점 판교점에서 진행할 예정이다.

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'TFT 와일드 팬페스트 in 더현대 서울' 사전 예약 후 행사장을 방문하면 웰컴 기프트로 'TFT' 부채를 받을 수 있다. 현대백화점 판교점에서 열리는 연계 이벤트와 세부 일정은 추후 공개된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com