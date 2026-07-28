박성웅표 '신세계' 이중구 못볼 뻔 했다.."톱배우 6명과 후보 올라, 투자배급사서 날 반대"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박성웅이 영화 '신세계' 비하인드를 공개하며 다시 한번 작품에 대한 관심을 불러일으켰다.

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지난 27일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 '사진만 찍혔다 하면 조폭 같은 중구 형과 다 남친짤 같은 약한영웅 바쿠의 술자리'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 박성웅이 출연해 배우 인생과 대표작 '신세계'에 얽힌 다양한 이야기를 전했다.

이날 은혁은 박성웅에게 "남자 팬분들이 많이 계시냐"고 물었다. 이에 박성웅은 "거의 80%가 남성 팬"이라며 "'신세계'라는 영화를 통해서 다 왔기 때문에 표현들을 잘 안 한다"고 답했다.

이어 그는 "나를 보면 다 '중구 형님'이라고 한다. 그게 2013년 개봉해서 13년이 됐는데 지금 스무 살짜리 아이들이 나한테 '중구 형님' 한다. 영화 나왔을 때는 7살이었을 텐데 커서 본 거다"라고 설명하며 여전한 캐릭터의 인기를 실감하게 했다.

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박성웅은 '신세계' 출연 당시 이중구 역이 처음부터 큰 주목을 받을 것이라고 예상하지 못했다고 밝혔다.

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그는 "처음 포스터에도 내 모습은 없었다"며 "찍을 당시에는 그 정도로 임팩트 있는 역할이 될 거라고 예상하지 못했다. 그런데 감독님이 '이중구 캐릭터가 터지면 신세계 대박이다'라고 그랬다"고 회상했다.

하지만 박성웅이 해당 역할을 맡기까지 과정은 순탄하지만은 않았다고. 그는 "당시 후보로 6명이 있었는데 다른 분들은 다 주인공 하시던 분들이었다. 솔직히 투자 배급사에서는 리스크가 있으니까 나를 반대했다더라"고 털어놨다.

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그러나 작품 공개 이후 분위기는 완전히 달라졌다. 박성웅은 "VIP 시사에 가서 딱 끝나자마자 투자 배급사 대표님이 오시더니 '잘 봤습니다'라고 90도로 인사하더라"고 전해 웃음을 자아냈다.

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특히 박성웅은 영화 속 대표 명대사인 "살려는 드릴게"와 관련한 숨겨진 이야기도 공개했다.

그는 "'살려는 드릴게'라는 대사가 시간 관계상 통편집 될 뻔했다. 그런데 거기를 날리니까 나중에 장면이 안 맞아서 산 거다"라며 "덕분에 2시간이 넘는 러닝타임의 영화 속 24분만 나옴에도 존재감을 드러낼 수 있었다"고 말했다.

짧은 등장에도 강렬한 인상을 남긴 이중구 캐릭터는 이후 박성웅을 대표하는 배역 중 하나로 자리 잡았다. 2013년 개봉한 '신세계'가 오랜 시간이 지난 지금까지 사랑받는 이유 중 하나로 박성웅의 압도적인 존재감이 꼽히는 가운데, 이번 비하인드 공개 역시 팬들에게 반가움을 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com