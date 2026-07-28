'지금 불륜' 조여정 "23년 전 '장희빈' 이후 김혜수와 재회..언니 있다면 뭐든 할 수 있어"

28일 앰버서더 서울 풀만에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 제작발표회. 김재철, 조여정, 김혜수, 김지훈이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조여정이 "김혜수와 함께라면 뭐든 할 수 있다"고 말했다.

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28일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(정은경·박수린 극본, 이창희 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 성공한 인플루언서이자 인테리어 회사의 CEO 경희 역의 김혜수, 피부과 원장이자 경희 앞집에 사는 이웃 수정 역의 조여정, 경희의 키링 같은 연하 남편 재홍 역의 김지훈, 집 나간 수정의 전남편 보성 역의 김재철, 그리고 이창희 감독이 참석했다.

2003년 종영한 KBS2 드라마 '장희빈'에서 장희빈과 귀인 김씨로 연기 호흡을 맞춘 이후 23년 만에 재회한 김혜수와 조여정의 만남도 화제다. 조여정은 "김혜수 언니를 오랜만에 볼 수 있다는 것이 이 작품을 선택한 이유 중 하나이기도 하다. 내가 신인일 때 김혜수와 작업하면서 느꼈던 것은 '이 선배와 함께 하면 무엇이든 해낼 수 있을 것'이라는 느낌을 받았다. 이번 작품 때도 '언니와 함께 하면 뭐든 할 수 있어'라고 말했다. 내겐 그런 존재다"고 신뢰를 전했다. 김혜수 또한 "우리 둘다 어릴 때 만났다. 내실을 다지면서 한걸음 한걸음 차분하게, 진지하게 성장한 조여정과 조우할 수 있었던 것은 이 작품의 큰 기쁨이었다. 조여정과 연기하는 현장에 갈 때 매번 설?? 기뻤다. 작품을 마치고 나서도 그 모든 추억이 소중했다. 귀한 기회였다. 좋은 작품으로 좋은 배우와 다시 만날 수 있었던 게 내겐 더 특별하게 다가온다"고 말했다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디를 그린 작품이다. 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연했고 정은경·박수린 작가가 극본을, '타인은 지옥이다' '살인자ㅇ난감'의 이창희 감독이 연출을 맡았다. 오는 31일 저녁 8시 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com