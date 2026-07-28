'지금 불륜' 김혜수 "예상된, 혹은 예상하지 못한 내 모습 볼 수 있을 것"

28일 앰버서더 서울 풀만에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 제작발표회. 김혜수가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜수가 "시청자가 예상하고 혹은 예상하지 못한 모습도 볼 수 있다"고 말했다.

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28일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(정은경·박수린 극본, 이창희 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 성공한 인플루언서이자 인테리어 회사의 CEO 경희 역의 김혜수, 피부과 원장이자 경희 앞집에 사는 이웃 수정 역의 조여정, 경희의 키링 같은 연하 남편 재홍 역의 김지훈, 집 나간 수정의 전남편 보성 역의 김재철, 그리고 이창희 감독이 참석했다.

김혜수는 "작품 자체에 성향이 기존과 좀 다르다. 이번 작품은 블랙 코미디이면서 장르적으로 복합적으로 얽혀있다. 특정 장르로 규정할 수 없다. 조금 더 다채로운 모습을 볼 수 있을 것이다. 시청자가 예상하는, 또는 예상하지 못한 모습까지 보여줄 수 있을 것 같다"고 예고해 기대를 더했다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디를 그린 작품이다. 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연했고 정은경·박수린 작가가 극본을, '타인은 지옥이다' '살인자ㅇ난감'의 이창희 감독이 연출을 맡았다. 오는 31일 저녁 8시 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com