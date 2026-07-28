8월 개최하는 T1 홈그라운드 전석 매진…젠지·DK 빅매치에 동춘서커스단 공연까지

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T1의 대표 팬 이벤트 'LCK팀 로드쇼: T1 홈그라운드'가 오는 8월 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 LCK 경기와 쇼매치, 사회공헌 프로그램 등을 아우르는 e스포츠 축제로 열린다.

T1은 'T1 홈그라운드'의 LCK 경기가 열리는 8월 14일과 16일 홈 좌석이 전석 매진됐다고 밝혔다. 이번 행사는 14일부터 16일까지 사흘간 진행된다.

첫날인 14일에는 T1과 디플러스 기아(DK)의 LCK 및 LCK CL 경기가 연이어 열린다. 마지막 날인 16일에는 LCK CL에서 DN 수퍼스(DNS)와 맞붙은 뒤, LCK에서 최대 라이벌 젠지와 대결한다.

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경기가 없는 광복절인 15일에는 다양한 이벤트가 마련된다. '발로란트' 스타 TenZ를 비롯해 T1 발로란트 앰버서더인 걸그룹 피프티피프티의 아테나, Xccurate, 버니버니, 이상호, 도현, 킴성태와 전 프로게이머 '폰' 허원석, '피글렛' 채광진 등이 참여하는 쇼매치가 열린다.

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T1의 경기 스타일이 팬들 사이에서 '서커스'로 불리는 것에 착안한 이색 공연도 선보인다. 100년 전통의 동춘서커스단이 축하 공연을 펼치며, T1의 자체 콘텐츠 '토크웨이브'도 처음으로 현장 라이브로 진행된다. '울프' 이재완, '운타라' 박의진, '뱅' 배준식, '블랭크' 강선구 등이 출연한다. 글로벌 팬들을 위해 토크웨이브에는 실시간 AI 통역 자막 시스템도 도입한다.

광복 81주년을 기념한 프로그램도 진행한다. T1은 'Every Hero Deserves a Home Ground(모든 영웅은 자신의 홈그라운드를 가질 자격이 있다)'를 슬로건으로 국가유공자와 아시안게임 국가대표 선수단을 초청한다.

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사회공헌 활동도 마련했다. 동물 보호 단체 KK9R(Korean K9 Rescue)과 함께 유기견 입양 캠페인을 진행하며, 현장에서 실제 입양 절차까지 연계한다. 캠페인을 통해 입양되는 유기견의 입양 절차 및 양육에 필요한 비용은 T1이 전액 지원한다. 부스에서 발생한 판매 수익금도 전액 KK9R의 유기견 구조 및 보호 활동에 기부할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com