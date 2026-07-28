고영욱, '워터밤' 못가서 삐졌나…"벗는 대회냐" 비비 저격 역풍[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 미성년자 대상 성범죄로 연예계에서 퇴출당한 룰라 출신 고영욱이 비비의 무대를 저격했다 역풍을 맞았다.

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고영욱은 27일 자신의 계정에 비비의 '워터밤 서울 2026' 관련 기사를 공유한 뒤 "지방 살아서 잘 모르겠지만 '워터밤'인지 뭔지 가수들 나와 서로 누가 누가 더 많이 벗나 경쟁하는 대회인가. 물이 부족한 아프리카를 생각하니 내가 다 미안해지네"라고 적었다.

비비는 25일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '워터밤 서울 2026'에 출격했다. 그는 공연 도중 입고 있던 점프 수트를 벗어 비키니를 노출한 뒤 무릎을 꿇고 남성 댄서 4명이 들고 있는 마이크에 노래를 부르는 퍼포먼스를 선보였다. 이후 온라인 상에서는 비비의 공연이 선정적이었다는 의견과 '워터밤'이라는 페스티벌 자체가 성인 관객들만을 대상으로 하는 행사라는 특수성을 고려해야 한다는 의견이 팽팽하게 맞섰다. 또 해외 유명 아티스트들의 무대는 훨씬 직관적으로 성행위를 연상하게 하는 퍼포먼스나 연출이 많은데 국내 아티스트에 한해 유독 날 선 잣대를 들이민다는 지적도 있었다. 이와 함께 상대적으로 남성 아티스트의 경우에는 상의 탈의를 해도 선정성 이슈가 적은데, 여성 아티스트들은 조금만 센 연출을 가미해도 바로 19금 논란에 휘말린다는 옹호론도 거셌다.

이런 가운데 고영욱이 비비를 향한 비판 여론에 가세했다. 하지만 네티즌들은 고영욱의 등판을 반기지 않는 분위기다. 네티즌들은 "본인은 미성년 성범죄자 아닌가", "실제 공연 가서 보고 싶은데 못 가서 삐졌냐", "비비는 퍼포먼스이고, 고영욱은 실행한 것", "아프리카 걱정하는 분이 과거에 왜 그러셨냐"라는 등의 비난이 이어졌다.

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고영욱은 2012년 모델 지망생이었던 여고생 A양에게 술을 먹이고 성폭행한 혐의로 불구속 입건돼 조사를 받았다. 이 과정에서 2010년에도 14세였던 여중생 B양에게도 술을 먹인 뒤 두 차례에 걸쳐 성폭행하고 합의한 사실이 드러났다. 그러나 고영욱은 불구속 입건상태였던 2012년 12월 14세였던 여중생 C양을 성폭행 한 혐의가 드러나 구속 기소됐다.

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고영욱은 모든 혐의를 부인했다. 하지만 1심 재판부는 징역 5년에 정보공개 7년, 전자발찌 부착 10년 등을 선고했다. 2심에서는 A양, B양과 합의한 사실이 정상참작 돼 C양에 대한 추행 혐의만 유죄로 인정, 징역 2년 6개월에 정보공개 5년, 전자발찌 부착 3년으로 감형됐다. 고영욱은 상고했지만, 법원이 이를 기각했고 고영욱은 안양교도소에서 형기를 마친 뒤 2015년 출소했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com