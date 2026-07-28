[공식] '국민 전남친' 박정민, 이번엔 '상남자'다..김희원 연출작 컴백

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 시리즈 '상남자'(김희원 연출)가 배우 박정민을 포함한 화려한 캐스팅 라인업으로 시청자를 찾는다.

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'상남자'는 김태궁 작가의 동명 웹소설로 2020년 웹툰화되어 네이버웹툰에서 첫 선을 보였다. 웹툰 '상남자'를 원작으로 한다. 원작은 글로벌 누적 조회수 4억 7000만회를 돌파한 것은 물론 영어, 일본어, 인도네시아어, 태국어 등 다양한 언어로 번역되어 전 세계 독자들의 압도적인 사랑을 받아왔다.

영화 '얼굴' '밀수' '다만 악에서 구하소서' 등 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보여온 박정민이 한유현 역을 맡아 극을 이끈다. 유현은 뛰어난 실행력과 현장 감각을 바탕으로 평사원에서 최연소 최고경영자 자리까지 오르지만, 하루아침에 모든 것을 잃고 만다. 이후 우연한 계기로 20년 전 신입사원 시절로 돌아간 그는 후회로 가득했던 과거를 바로잡고 새로운 결말을 향해 나아갈 기회를 새로 잡는다. 매 작품마다 예상을 뛰어넘는 변신을 보여준 박정민이 선보일 또 하나의 인생 캐릭터에 기대가 모인다.

다시 신입사원이 된 한유현이 합류하는 한성전자 상품기획팀 4파트 역시 개성 넘치는 인물들로 채워진다. 영화 '끝장수사', 드라마 'The 8 Show' 등 묵직한 존재감의 배성우가 무심한 겉모습 뒤 날카로운 통찰력을 지닌 김현민 차장 역을, 'UDT: 우리 동네 특공대' '서초동' 'D.P. 시즌2'의 김지현이 일과 가정을 병행하면서도 흐트러짐이 없는 완벽주의 최민희 과장 역을 맡았다.

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여기에 '허수아비' '슬기로운 의사생활' 시리즈 등 탄탄한 연기력의 정문성이 신중한 분석력과 끈기를 갖춘 엔지니어 출신 김영길 대리로 변신한다. '입금 바랍니다' 'D.P. 시즌2' '이상한 변호사 우영우' 등 유튜브 크리에이터이자 배우로 독보적인 캐릭터와 대중성을 구축한 문상훈이 유현의 사수이자 누구보다 성실하지만 결과는 따라주지 않는 박승우 대리 역을 맡아 박정민과 탄탄한 호흡을 맞춘다. 도움이 필요한 곳이라면 어디든 달려가는 열정 가득한 사원 이찬호 역에는 1000만 영화 '왕과 사는 남자' '리바운드' '골드랜드'의 김민이 합류해 팀에 활력을 불어넣는다.

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대기업 내부의 치열한 정치 싸움과 갈등을 이끌 인물들 역시 압도적이다. 영화 '좀비딸' '기생충', 드라마 '우리들의 블루스' 등의 대세 이정은이 상품기획팀 상무이자 조직 내 막강한 영향력을 지닌 인물 조찬영 역으로 극의 무게감을 더한다. 조찬영 상무의 비서 이애린 역은 '아무것도 하고 싶지 않아' '살인자의 쇼핑목록' '낮과 밤'의 김설현이 특별 출연해 힘을 보탠다. '결혼의 완성' '협상의 기술' '슬기로운 의사생활' 시리즈의 김대명은 유현과 날카롭게 대립하는 영업팀 이경훈 부장 역으로 변신한다. '취사병 전설이 되다' '사냥개들' 시리즈, '굿보이' 등에서 활약한 이상이는 유현의 입사 동기이자 현재의 유현에게 지울 수 없는 상처와 후회를 남기는 권세중 역으로 극의 몰입감을 더한다. 한유현이 가장 경계하고 두려워하는 신경수 이사장 역은 '골드랜드' '조각도시' '노 웨이 아웃: 더 룰렛' 등에서 파격적인 연기 변신을 보여준 이광수가 특별 출연한다.

연출은 '조명가게'를 통해 섬세한 연출력을 인정받은 김희원 감독이 맡았다. 김희원 감독은 '조명가게'로 제61회 백상예술대상 TV부문 연출상 후보에 오르며 배우를 넘어 연출가로서의 역량도 입증한 바 있다. 인물의 감정을 세밀하게 포착하는 그의 연출이 독보적인 장르적 재미를 품은 '상남자'와 만나 어떤 시너지를 발휘할지 기대를 모은다.

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촬영을 앞둔 김희원 감독은 "정말 많은 준비를 했다. 이 자리에 있는 모든 분들이 행복하게 작업할 수 있도록 노력하고 있다. 모두가 웃으면서 즐겁게 촬영을 마무리했으면 좋겠다"며 작품을 향한 남다른 각오를 전해 기대감을 높였다.

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제작은 '중증외상센터' '정년이' '비질란테' 등 작품성과 대중성을 모두 갖춘 IP 영상을 제작해 온 스튜디오N이 맡아 신뢰를 더한다.

김태궁 작가의 동명 인기 웹툰을 시리즈화 한 '상남자'는 오로지 성공만을 좇아 대기업 CEO 자리에 올랐지만 하루아침에 모든 것을 잃은 한 남자가 20년 전 신입사원으로 회귀해 인생을 다시 개척해 나가는 오피스 회귀물이다. 박정민, 배성우, 김지현, 정문성, 문상훈, 김민, 이정은, 김설현, 김대명, 이상이, 이광수 등이 출연하고 '조명가게'로 연출 데뷔에 성공한 배우 김희원 감독의 두 번째 연출작이다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com