'최진실 딸' 최준희, 41kg 뼈말라의 팩폭 "다이어트 실패 이유? 먹고 관리 안해서"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 다이어트 전후의 놀라운 변화를 공개하며 다시 한번 화제를 모았다.

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최준희는 28일 자신의 개인 계정에 "매번 다이어트 실패하는 이유는 먹어서가 아니라 먹은 뒤 아무 관리도 안 해서다. 먹는 걸 무조건 참는 다이어트보다 먹고도 다시 관리할 줄 아는 사람이 오래 간다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 다이어트 전후의 모습이 나란히 담겼다. 통통했던 과거와는 확연히 달라진 모습으로 등장한 최준희는 군살 하나 없는 이른바 '뼈말라' 몸매를 자랑해 시선을 사로잡았다. 특히 발가락까지 살이 빠진 모습이 고스란히 드러나 놀라움을 더했다.

최준희는 체중보다 중요한 것은 전체적인 실루엣이라고 강조했다. 그는 "솔직히 내가 몇 kg인지 직접 말하지 않는 이상 아무도 내 몸무게는 모른다. 결국 사람들이 보는 건 체중계 위의 숫자가 아니라 내 얼굴과 몸의 전체적인 라인"이라며 "그래서 같은 몸무게여도 어떻게 보이느냐가 정말 중요하다"고 자신의 생각을 전했다.

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평소에도 자신의 다이어트 과정과 몸매 관리 비법을 꾸준히 공유해 온 최준희는 현실적인 조언과 솔직한 경험담으로 많은 이들의 관심을 받고 있다. 이번 게시물 역시 단순히 체중 감량 결과를 보여주는 데 그치지 않고, 꾸준한 관리의 중요성을 강조하며 공감을 이끌어냈다.

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한편 최준희는 과거 96kg에서 55kg까지 체중을 감량한 데 이어 현재는 41kg을 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 극적인 체중 감량으로 꾸준히 화제를 모으고 있는 그는 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼하며 새로운 출발을 알렸다.