스피드런으로 난치병 환아 돕는다…희망스튜디오, '슈퍼 스피드런 마라톤 Lite' 개최

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게이머들이 게임을 가장 빠르게 클리어하는 '스피드런'을 통해 난치병 환아들의 소원 성취를 지원하는 자선 행사가 열렸다.

스마일게이트 희망스튜디오는 지난 24일부터 26일까지 스마일게이트 캠퍼스에서 열린 '2026 슈퍼 스피드런 마라톤 Lite'를 마쳤다고 전했다.

'슈퍼 스피드런 마라톤'은 게이머들이 특정 게임을 최단 시간에 클리어하는 스피드런 플레이를 선보이고, 이를 생중계로 지켜본 팬들의 기부금을 난치병 환아들의 소원을 이루는 데 사용하는 행사다. 지난 2021년부터 매년 연초 개최됐으며, 올해는 희망스튜디오가 행사 공간과 운영을 지원하면서 추가 행사가 마련됐다.

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이번 행사에는 23명의 게이머를 비롯해 해설진과 스태프, 참관객 등 100여 명이 참여했다. 참가자들은 '대항해시대 2', '바이오하자드 레퀴엠', '마리오 카트 월드', '퍼스트 버서커: 카잔' 등 총 32종의 게임으로 스피드런에 도전했다.

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인플루언서 이카리는 '슈퍼 마리오 RPG 2023'을 약 2시간34분 만에 클리어했다. 스마일게이트 임직원 10여 명도 직접 게이머와 해설자로 참여한 '스마일 스피드런 마라톤'을 진행했다. 행사는 게임 스트리밍 플랫폼 '치지직'을 통해 생중계됐다. 누적 시청자는 8만5674명, 총 시청 시간은 2만1540시간을 기록했다.

게임 플레이와 기부를 연결하는 캠페인도 이어진다. 희망스튜디오는 이번 행사와 연계한 기부 캠페인 '꿈을 위한 희망 퀘스트' FUNding을 8월2일까지 진행한다. 모인 기부금은 운영비 공제 없이 전액 한국메이크어위시에 전달돼 난치병 환아들의 소원 성취를 위해 사용된다. FUNding은 누구나 재미있게 기부에 참여할 수 있다는 의미를 담은 희망스튜디오의 기부 캠페인이다.

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임바다 바다게임즈 대표는 "게이머들이 온전히 쏟아부은 열정과 팬들의 적극적인 참여가 난치병 환아들의 희망으로 이어졌다"며 "앞으로도 희망스튜디오와 함께 게임이 가진 재미와 몰입의 힘을 바탕으로 선한 영향력을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

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권연주 희망스튜디오 이사는 "행사를 함께 준비하고 운영한 바다게임즈와 오랜 시간 방송을 시청하며 기부로 마음을 보태준 게이머와 시청자, 함께해준 스마일게이트 구성원들에게 감사드린다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com