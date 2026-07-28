신슬기, 데뷔 첫 연극 도전…'꽃의 비밀' 주연 발탁

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신슬기가 데뷔 후 처음으로 연극 무대에 오른다.
신슬기는 오는 9월 개막하는 연극 '꽃의 비밀'에 출연해 첫 연극 도전에 나선다.
'꽃의 비밀'은 이탈리아 북서부의 작은 시골 마을을 배경으로 의문의 사고로 남편들이 사라진 뒤 보험금을 받기 위해 네 명의 주부가 하루 동안 남편으로 변장하면서 벌어지는 이야기를 그린 코미디 작품이다. 유쾌한 웃음 속에 사회적 메시지를 녹여낸 장진 작·연출의 대표작으로 꾸준한 사랑을 받아왔다.
신슬기는 극 중 토린공과대학 수석 출신의 만능 해결사 '지나' 역을 맡는다. 극의 사건을 이끄는 핵심 인물인 지나는 긴장감과 유쾌한 웃음을 오가는 캐릭터. 신슬기는 이번 작품을 통해 첫 연극 무대에서도 새로운 연기 변신을 선보일 예정이다.
신슬기는 그동안 드라마 '피라미드 게임', '귀궁', '우주메리미' 등에 출연하며 안정적인 연기력을 쌓아왔다. 스크린과 브라운관을 넘어 무대까지 활동 영역을 넓힌 신슬기가 첫 연극에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.
한편 연극 '꽃의 비밀'은 오는 9월 12일부터 11월 29일까지 서울 링크아트센터 벅스홀에서 공연되며 1차 티켓 예매는 8월 7일 오전 11시 오픈된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com