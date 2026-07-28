조수빈, '50억 반포 자이' 후배 집 공개했다가 논란 "불편함 드려 사과"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 조수빈이 후배 아나운서의 반포 신축 아파트 입주기를 소개한 유튜브 영상을 공개했다가 자금 출처를 둘러싼 논란 끝에 결국 영상을 삭제했다.

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조수빈은 지난 26일 자신의 유튜브 채널에 '티끌 모아 산 반포 신축 아파트'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 서울 서초구 잠원동 메이플자이에 거주하는 종합편성채널 소속 후배 아나운서의 집을 방문하는 모습이 담겼다.

메이플자이는 지난해 입주를 시작한 반포 지역 대표 신축 아파트로 현재 전용 84㎡ 시세가 50억~60억원 안팎에 형성돼 있다. 영상에서 조수빈은 후배에게 "아나운서 월급이 많지 않은데 어떻게 반포 신축 입주권을 샀느냐"고 물었고, 후배는 "저축"이라고 답했다. 이어 "주식이나 코인은 하지 않았다"고 덧붙였다.

하지만 영상 공개 직후 온라인에서는 "저축만으로 수십억 원대 아파트 입주권을 마련했다는 설명이 현실적이지 않다"는 지적이 이어졌다. 당시 입주권 계약금과 잔금, 취득세, 추가 분담금 등을 고려하면 상당한 자기자본이 필요했을 것이라는 분석도 나왔다.

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논란이 커지자 조수빈은 댓글을 통해 "맞벌이를 오래 했고 장기간 투자도 병행했다"며 "부모님의 도움도 있었지만 사회 통념을 벗어나는 수준은 아니었다"고 설명했다. 이어 "집값이 급등하기 전 규제가 지금보다 덜했을 때 기회를 잡았고, 거주 비용을 최소화하며 극도의 절약 생활을 해왔다"고 해명했다.

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그럼에도 자금 마련 과정에 대한 의문이 계속 제기되자 제작진은 영상 제목을 '당근+리퍼로 꾸민 사랑하는 후배의 새집 방문기'로 수정했다. 이어 "콘텐츠의 썸네일과 편집으로 불편함을 느끼신 분들께 사과드린다"며 "집 소개에 집중한 나머지 전달하고자 했던 맥락을 충분히 담지 못했다"고 공식 사과했다.

결국 해당 영상은 삭제됐다. 제작진은 "출연자의 성실한 삶의 태도와 투자 철학을 전하고 싶었지만 의도와 다르게 전달됐다"고 거듭 고개를 숙였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com