김지호, '공공도서 훼손' 사과하더니 이번엔 '무례한 세상 디스' 책 추천 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 공공도서관 책에 밑줄을 그어 논란을 빚었던 배우 김지호가 이번에는 자신이 공감한 에세이를 소개하며 근황을 전했다.

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김지호는 27일 자신의 SNS에 "보는 내내 불편한 상황을 이렇게 웃으며 공감할 수 있을까? 매 챕터 '내 맘이야~' 하며 보게 되는, 내 마음을 대변해주는 유쾌하고 통쾌한 에세이"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

사진에는 커피 한 잔과 함께 에세이 '미안하지만, 싫습니다'가 놓여 있다. 책 표지에는 '무례한 세상에 보내는 까칠한 디스'라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다. 김지호는 여유롭게 독서를 즐기며 직접 책을 추천했다.

김지호는 평소 SNS를 통해 자신이 읽은 책과 일상을 꾸준히 공유해왔다. 하지만 지난 2월에는 공공도서관에서 대출한 김훈 작가의 소설집 '저만치 혼자서'에 볼펜으로 밑줄을 그은 사진을 공개해 비판을 받았다.

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당시 그는 "반납을 미루고 드디어 읽어냈다"며 완독 인증 사진을 올렸는데 도서관 책에 직접 표시를 한 사실이 알려지면서 "공공도서를 훼손한 것 아니냐"는 지적이 이어졌다. 논란이 커지자 김지호는 "조심성 없는 행동으로 불편하셨을 분들께 죄송하다"며 "책 마지막 부분을 기억하고 싶어서 제 책에 밑줄을 긋던 습관이 무심코 나왔다. 말도 안 되는 행동이었다"고 사과했다.

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한편 김지호는 2001년 배우 김호진과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 최근는 SNS를 통해 독서와 일상 등 다양한 근황을 팬들과 공유하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com