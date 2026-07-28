정선희, 일본인 前남친 폭로에 진땀.."'무섭다'며 3개월만에 결별 통보"

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 정선희가 과거 외국인 남자친구와의 에피소드를 전했다.

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27일 '짠한형 신동엽' 유튜브 채널에는 정선희, 문천식 편 영상이 공개됐다.

신동엽은 정선희를 향해 "외국 국적 남자도 좀 만났지?"라며 연애사를 물었고, 문천식은 "미국 교포를 만났더라"라며 정선희의 전 남자친구 실명을 꺼냈다.

정선희는 "실명을 얘기하면 어떡해. 당사자가 날 양아치로 볼 거 아냐"라며 지적했고, 문천식은 당황한 기색도 잠시 "일본 남자와도 소개팅을 하셨다"라고 덧붙였다.

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문천식은 "일본 남자와 3개월 사귀었는데, 그 분이 '무섭다'라고 하면서 오사카로 돌아가겠다고 했다. 3개월 만나고 쫀 것"이라며 폭로를 이어갔고 정선희는 "그 일본애가 우유부단한 성격이었다. 그래서 내가 딱따구리 화법으로 말하니까 무섭다고 하더라. 그 얘기를 한 거였는데, (문천식이) 라디오 회식할 때 널리 알리더라"라며 웃었다.

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한편 정선희는 지난 2007년 고(故) 배우 안재환과 결혼했지만 이듬해 사별의 아픔을 겪었다.

joyjoy90@sportschosun.com