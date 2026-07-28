[SC현장] "내게도 이런 로코가 오다니!"…'최애의 사원' 김혜준, 강훈X차우민과 인생작 경신할까(종합)

사진=tvN

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[스포츠조선 조지영 기자] 장르물 퀸 김혜준이 인생 첫 로코로 이미지 변신에 나선다.

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28일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'(이 영·김지안 극본, 박지현·정다형 연출) 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 패션 플랫폼 아펠로의 젊은 CEO 강하기 역의 강훈, 성덕을 꿈꾸며 패션 플랫폼 아펠로에 들어온 신입 마케터 남다름 역의 김혜준, 남다름의 최애 아이돌 D.N.X 멤버 이찬 역의 차우민, 그리고 박지현 감독이 참석했다.

'최애의 사원'은 최애를 만나려다 최애의 사원이 되어버린 신입사원의 이야기를 다룬 작품이다. 글로벌 누적 조회수 6억 6000만뷰를 달성하며 전 세계적인 신드롬을 일으켰던 성은 작가의 인기 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 한 드라마로, 까칠한 현실 상사와 다정한 12년 차 최애 사이에서 벌어지는 풋풋한 오피스 삼각 로맨스를 전면에 내세웠다.

특히 '최애의 사원'은 그동안 장르물에서 강렬한 연기를 보여줬던 김혜준의 첫 로맨스 코미디 작품으로 화제를 모았다. 여기에 차세대 멜로주자로 입지를 다진 강훈의 차도남 매력과 풋풋한 대세 차우민까지. 청춘 배우들이 완성해 낼 비주얼과 오피스 케미가 여름 시즌 드라마 특유의 청량한 분위기를 제대로 살려줄 것으로 기대를 모으고 있다.

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이날 강훈은 "극 중 강테일이라고 불릴 정도로 디테일한 사람을 연기했다. 패션 플랫폼의 대표가 어떤 방식으로 일을 하는지 찾아보고 스타일도 많이 공부하며 캐릭터와 맞춰갔다. 직원들에도 어떤 식으로 행동하는지도 공부했다. 누군가 내게 다가왔을 때 접근법, 사람을 멀리하게 된 사연에 대해서도 고민을 했다. 나와 완벽주의자적인 성격이 닮았다. 나는 J, 계획형이다"고 고백해 장내를 웃게 만들었다.

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CEO로서 미덕에 대해 그는 "회식 자리에서 카드만 주고 일찍 빠져주는 게 이상적인 대표인 것 같다. 여기에서 중요한 포인트는 조용히 나가는 것이다"고 센스를 발휘했다.

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김혜준은 "나에게 이런 날이 오다니 너무 기쁘다"며 환하게 웃었다. 그는 첫 로코 도전에 "꼭 로코를 도전하고 싶다고 생각했는데 막상 하려니 막막하고 부담감도 들더라. 조금 더 잘 준비하려고 다짐했다. 함께하는 배우들과 감독 덕분에 잘 해낸 것 같다. 이러다 로코만 하는 거 아닌가 모르겠다"고 너스레를 떨었다.

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이어 "전작 때문에 톤이 많이 떨어져 있었는데 이번 작품에서 톤을 끌어 올리는 게 쉽지 않더라. 그런 내 모습을 알고 동료 배우들과 제작진들이 더 응원해주고 더 박수쳐주며 용기를 줬다. 덕분에 텐션도 많이 끌어 올려졌다"고 말했다.

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최애의 아이돌에 대해 그는 "내 학창시절 활동했던 아이돌을 전부 덕질했다. 점심시간 때 아이돌 노래를 따라 부르며 지냈던 기억이 난다. 걸그룹도 좋아했다. 장기자랑하면 걸그룹 소녀시대, 원더걸스 춤을 추기도 했다. 아쉽게도 센터는 못섰다. 이번에 연기하면서 내 학창시절 감정들을 떠올렸고 꺼냈다. 앨범 사 모은 기억도 난다"고 곱씹었다.

촬영 중 설?? 신에 대해서도 "최애의 회사에 입사를 하게 되는 날 첫 출근 신을 찍는 날이 첫 신이었다. 여러모로 그때 설??? 초반부 차우민에 설?? 후반부는 대표님 강훈과 설??? 어느날 훅 들어온 대표에게 설레는 모먼트가 등장한다"고 예고해 기대를 모았다.

이어 "만약 실제 나에게 이런 일이 있다면, 대표도 아이돌도 못 만날 것 같다. 너무 부담스러울 것 같다. 그냥 동료 사원과 만남을 이어가겠다"고 재치를 드러내 웃음을 유발했다.

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극 중 아이돌 캐릭터를 연기하게 된 차우민은 "실제로 아이돌지수 0% 패션도 10%, 배우가 90%가 되도록 노력하겠다"며 "아이돌을 연기하기 위해 춤 연습도 했다. 이번 작품을 통해 아이돌을 존경하게 됐다"고 답했다.

이에 강훈은 "나도 남다른 댄스 실력을 가진 것 같다. 아마 오래 전부터 연습을 했다면 나도 아이돌로 데뷔하지 않았을까 싶다"고 농을 던졌다.

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박지현 감독은 "원작이 진정성 있는 내용이 있다. 성장 포인트도 따뜻하다는 느낌을 받았다. 원작의 진정성을 구현하려고 노력했고, 관계성을 잘 보여줄 수 있는 설정을 많이 추가하려고 했다. 캐릭터가 더 뚜렷하게 보일 수 있도록 했고 서로에게 구원되는 방향을 잘 보여주려고 했다. 현실과 판타지 사이 균형을 잘 맞추려고 고민했다"고 연출 과정을 털어놨다.

그는 "기존 로코에 팬심이 더해졌다. 누군가를 향한 마음을 통해 성장하고 그 안에서 자신을 발견하게 된다. 판타지적인 요소를 균형잡히게 잘 잡힌 것 같다. 다른 작품보다 신선한 조합이 많을 것"이라고 자신했다.

'최애의 사원'은 강훈, 김혜준, 차우민, 신윤 등이 출연했고 '세이렌'의 이영 작가가 극본을, 정다형 감독이 연출을 맡았다. 오는 8월 3일 밤 8시 50분 tvN에서 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com