아이콘 구준회, 8월 11일 현역 입대…"별도 행사 없어" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 아이콘 멤버 구준회가 오는 8월 현역으로 입대한다.

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소속사 143엔터테인먼트는 28일 공식 입장을 통해 "오는 8월 11일 멤버 구준회가 훈련소에 입소해 현역으로 병역의 의무를 이행할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "신병교육대 입소 당일은 다수의 국군 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 안전사고 예방을 위해 별도의 공식 행사는 진행하지 않을 예정"이라고 설명했다.

소속사는 팬들에게 현장 방문 자제를 당부했다. 143엔터테인먼트는 "팬 여러분들께서는 현장 방문을 삼가주시기를 바라며 너른 양해와 협조를 부탁드린다"고 전했다.

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끝으로 "구준회가 군 복무를 성실히 마치고 건강한 모습으로 다시 여러분 곁에 돌아오는 날까지 변함없는 사랑과 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.

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한편 구준회는 2015년 아이콘(iKON) 멤버로 데뷔해 '취향저격', '사랑을 했다', '너라는 이유' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 최근에는 그룹 활동과 함께 솔로 음악 및 공연 등을 통해 팬들과 꾸준히 소통해왔다.

olzllovely@sportschosun.com