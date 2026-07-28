정해인, 4개월전 전번 교환했던 홍진경과 재회...'옥문아' 전격 출격[공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정해인이 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 홍진경, 송은이와 반가운 재회를 갖는다.

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넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'이 공식 예고편 공개 2주 만에 누적 조회수 120만 회를 돌파하며 화제를 모으고 있는 가운데, 정해인이 KBS2 토크쇼 '옥탑방의 문제아들' 출연을 확정했다.

특히 이번 방송에서는 홍진경과의 재회가 눈길을 끈다. 두 사람은 약 4개월 전 다른 예능 프로그램에서 만나 자연스럽게 연락처를 교환하며 친분을 쌓은 바 있다.

이후 '옥탑방의 문제아들'에서 다시 만나 어떤 입담과 케미를 보여줄지 관심이 쏠린다.

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송은이와의 인연도 이어진다. 송은이는 과거 정해인의 팬미팅 MC를 맡으며 '애착 동생'이라고 부를 정도로 각별한 친분을 쌓아왔다. 오랜만에 다시 마주한 두 사람이 어떤 이야기를 나눌지도 기대를 모은다.

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정해인은 넷플릭스 시리즈 'D.P.', 영화 '베테랑2' 등 출연작마다 흥행을 이어오며 대세 배우로 자리매김했다. 이번 '옥탑방의 문제아들'에서는 작품 이야기부터 근황, 솔직한 입담까지 다양한 매력을 선보일 예정이다.

한편 정해인의 첫 '옥탑방의 문제아들' 출연분은 오는 8월 초 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com