'최애의 사원' 강훈 "완벽주의 주인공과 닮아..계획형 사람이다"

사진=tvN

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 강훈이 "완벽주의 캐릭터와 싱크로율 닮았다"고 말했다.

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28일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'(이 영·김지안 극본, 박지현·정다형 연출) 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 패션 플랫폼 아펠로의 젊은 CEO 강하기 역의 강훈, 성덕을 꿈꾸며 패션 플랫폼 아펠로에 들어온 신입 마케터 남다름 역의 김혜준, 남다름의 최애 아이돌 D.N.X 멤버 이찬 역의 차우민, 그리고 박지현 감독이 참석했다.

강훈은 "극 중 강테일이라고 불릴 정도로 디테일한 사람을 연기했다. 패션 플랫폼의 대표가 어떤 방식으로 일을 하는지 찾아보고 스타일도 많이 공부하며 캐릭터와 맞춰갔다. 직원들에도 어떤 식으로 행동하는지도 공부했다. 누군가 내게 다가왔을 때 접근법, 사람을 멀리하게 된 사연에 대해서도 고민을 했다. 나와 완벽주의자적인 성격이 닮았다. 나는 J, 계획형이다"고 고백해 장내를 웃게 만들었다.

성은 작가의 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 한 '최애의 사원'은 최애를 만나려다 최애의 사원이 되어버린 신입사원의 오피스 성장 로맨스 드라마다. 강훈, 김혜준, 차우민, 신윤 등이 출연했고 '세이렌'의 이영 작가가 극본을, 정다형 감독이 연출을 맡았다. '내일도 출근!' 후속으로 오는 8월 3일 밤 8시 50분 tvN에서 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com