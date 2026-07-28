'최애의 사원' 김혜준 "인생 첫 로코, 내게 이런 날이 오다니!"

사진=tvN

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜준이 "첫 로코 도전, 이런 날이 오다니 너무 기쁘다"고 말했다.

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28일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'(이 영·김지안 극본, 박지현·정다형 연출) 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 패션 플랫폼 아펠로의 젊은 CEO 강하기 역의 강훈, 성덕을 꿈꾸며 패션 플랫폼 아펠로에 들어온 신입 마케터 남다름 역의 김혜준, 남다름의 최애 아이돌 D.N.X 멤버 이찬 역의 차우민, 그리고 박지현 감독이 참석했다.

김혜준은 "나에게 이런 날이 오다니 너무 기쁘다"며 환하게 웃었다. 그는 첫 로코 도전에 "꼭 로코를 도전하고 싶다고 생각했는데 막상 하려니 막막하고 부담감도 들더라. 조금 더 잘 준비하려고 다짐했다. 함께하는 배우들과 감독 덕분에 잘 해낸 것 같다. 이러다 로코만 하는 거 아닌가 모르겠다"고 너스레를 떨었다.

성은 작가의 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 한 '최애의 사원'은 최애를 만나려다 최애의 사원이 되어버린 신입사원의 오피스 성장 로맨스 드라마다. 강훈, 김혜준, 차우민, 신윤 등이 출연했고 '세이렌'의 이영 작가가 극본을, 정다형 감독이 연출을 맡았다. '내일도 출근!' 후속으로 오는 8월 3일 밤 8시 50분 tvN에서 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com