'최애의 사원' 김혜준 "학창시절 장기자랑 소녀시대→원더걸스 춤 추며 덕질했다"

사진=tvN

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜준이 "학창시절 아이돌 덕질한 경험 많다"고 말했다.

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28일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'(이 영·김지안 극본, 박지현·정다형 연출) 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 패션 플랫폼 아펠로의 젊은 CEO 강하기 역의 강훈, 성덕을 꿈꾸며 패션 플랫폼 아펠로에 들어온 신입 마케터 남다름 역의 김혜준, 남다름의 최애 아이돌 D.N.X 멤버 이찬 역의 차우민, 그리고 박지현 감독이 참석했다.

최애 아이돌에 대해 김혜준은 "내 학창시절 활동했던 아이돌을 전부 덕질했다. 점심시간 때 아이돌 노래를 따라 부르며 지냈던 기억이 난다. 걸그룹도 좋아했다. 장기자랑하면 걸그룹 소녀시대, 원더걸스 춤을 추기도 했다. 아쉽게도 센터는 못섰다. 이번에 연기하면서 내 학창시절 감정들을 떠올렸고 꺼냈다. 앨범 사 모은 기억도 난다"고 곱씹었다.

성은 작가의 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 한 '최애의 사원'은 최애를 만나려다 최애의 사원이 되어버린 신입사원의 오피스 성장 로맨스 드라마다. 강훈, 김혜준, 차우민, 신윤 등이 출연했고 '세이렌'의 이영 작가가 극본을, 정다형 감독이 연출을 맡았다. '내일도 출근!' 후속으로 오는 8월 3일 밤 8시 50분 tvN에서 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com