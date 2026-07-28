'금융맨♥'손연재, 하의실종 셔츠룩에 이 정도?…20대 때보다 더 청순해진 '극강 비주얼'

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[스포츠조선 조민정 기자] 전 리듬체조 국가대표 손연재가 감각적인 셔츠룩으로 근황을 전했다.

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손연재는 28일 자신의 SNS에 "신세계 사우스시티에 새롭게 문을 연 버버리 뷰티. 버버리 뷰티의 향과 메이크업 제품들도 직접 만나볼 수 있었어요! 립 제품들도 너무 귀여운 거 있죠"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 손연재는 은은한 광택이 도는 아이보리 셔츠를 원피스처럼 연출한 채 버버리 뷰티 매장을 둘러보고 있다. 짧은 셔츠와 블랙 슬리퍼를 매치한 '하의실종' 스타일링으로 늘씬한 각선미를 드러내 시선을 사로잡았다. 또 다른 사진에서는 거울 앞에 서 립 제품을 직접 발라보며 메이크업을 살펴보는 모습도 담겼다. 한 손에는 향수를 든 채 제품을 체험하는 자연스러운 모습과 특유의 청순한 분위기가 어우러져 눈길을 끌었다.

손연재는 행사장을 둘러보며 향수와 메이크업 제품을 직접 체험하는 모습은 물론 브랜드 특유의 클래식한 공간과 어우러진 세련된 비주얼로 팬들의 관심을 모았다.

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한편 손연재는 2022년 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼해 아들을 출산했다. 이후 SNS 등을 통해 근황을 공유하며 대중들과 소통하고 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com