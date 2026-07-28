황재균 맞아? 장발+주름 도드라진 야윈 얼굴.."추노 같다"

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[스포츠조선 이게은기자] 야구선수 출신 방송인 황재균이 장발, 너무 야윈 근황으로 팬들을 깜짝 놀라게 했다.

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28일 'TVING SPORTS' SNS에는 "티빙에 나타난 추노"라는 글과 짧은 영상이 게재됐다.

영상에서 정근우는 긴 머리를 질끈 묶은 황재균을 보며 "완전 장혁 형님인데?"라고 반응했고, 황재균은 "추노!"라고 받아쳤다.

이어 황재균은 "누군가 한 명 때려잡으러 가야 한다"라며 농을 던졌고, "재균아 머리 어디까지 기를 거야?"라는 질문이 돌아왔다. 황재균은 "머리가 묶일 때까지 기르고 있다. 머리 자르라는 댓글이 안 나올 때까지 (기르려고 한다). 그런 댓글이 하나라도 나오면 계속 기를 것"이라고 강조했다.

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하지만 장발보다 더욱 화제를 모은 건 몰라보게 수척해진 비주얼이었다. 웃을 때는 얼굴 주름까지 도드라져 보였다. 이를 본 누리꾼들은 "살을 너무 많이 빼서 나이들어보임", "어디 아픈 거 아니죠?", "황재균이라고요? 댓글보고 알았네", "살집있는 게 낫다" 등의 반응을 보였다.

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한편 황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했지만 2024년 이혼했다. 지난해 은퇴 후 SM C&C와 전속 계약을 체결, 인생 2막을 열었다.

joyjoy90@sportschosun.com